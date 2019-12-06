合歡山降初雪 台14甲線晚上7時起預警封閉

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）溫度配合水氣，合歡山今（6）日下午氣溫再降，冰霰轉為飄落雪花，處處可見冰雪覆蓋。基於夜間行駛安全考量，交通部公路總局第二區養護工程處表示，台14甲線合歡山公路今晚7時至明天上午7時預警封閉。

東北季風配合水氣，介於花蓮縣與南投縣一帶的合歡山武嶺、合歡山遊客中心中午時分開始固態降水，起初路邊枝葉先是結起冰霰，但隨著下午氣溫逐漸降至攝氏零下，冰霰轉為飄落雪花，道路及建築屋頂已明顯可見冰雪覆蓋，許多遊客追雪成功開心開直播分享，也有人慢慢堆起小雪人。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，依氣象情資顯示，合歡山路段今天入夜後海拔3000公尺以上區域氣溫普遍在攝氏0度以下，預估夜間低溫可達零下2度，由於合歡山整日為陰時多雲有雨天氣，夜間其路面結冰機率高。

第二區養護工程處指出，考量民眾夜間行車安全，自今(6)日19時起至明(7)日7時從翠峰(18K)至大禹嶺(41K)路段實施道路預警性封閉，並於翌日視天候及道路狀況後再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

二工處埔里工務段提醒，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS），所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊及播打用路人服務轉線0800-001822查詢路況或收聽警廣路況廣播。