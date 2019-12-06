明年起北捷取消8折優惠　未來採「搭越多、現金回饋越多」最高回饋30%

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台北捷運自明年起將全面取消電子票證8折優惠，今（6）日公布初步票價優惠調整方案，未來將依「忠誠度」採每月分級回饋，每張票卡「搭越多、現金回饋越多」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30%，相當於全票7折，比現行的8折更優惠，回饋金可以用來搭捷運、公車，也可以用來消費購物。

台北捷運公司表示，初步擬訂的票價優惠方案已完成，從長久以來齊頭式的平等，調整為「分級回饋制」，同一張電子票證搭乘次數越多、現金回饋越多，悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫有錢卡等4種電子票證均適用，預估農曆年後實施。

所謂的「次數」，是指完成「進站刷卡、出站扣款」為1次，捷運票證閘門會在旅客出站刷卡時，除了進行扣款(以全票票價計)，也會記錄當月(每月1日0時至該月最後1日24時)這張票卡的搭乘次數及金額(以出站扣款的時間為準)。

旅客在下個月起的6個月內，再次使用同一張卡刷卡搭乘時，卡片內就會自動把回饋金〔前月搭乘金額(以全票計)×現金回饋比例〕，加值到這張卡片的電子錢包，回饋金可以用來搭捷運、公車，也可以用來消費購物。

若每月搭乘11至20次，現金回饋10%，相當於全票票價9折；21至30次，現金回饋15%，相當於全票票價85折；31至40次，現金回饋20%，相當於全票票價8折；41至50次，現金回饋25%，相當於全票票價75折；每月搭乘51次以上，現金回饋30%，相當於全票票價7折。

各月回饋金自當月1日起算6個月內，於第1次通過閘門時，以現金回饋方式，直接加值到票卡的電子錢包(等同現金使用)，逾期尚未加值存入電子錢包之回饋金將歸零。

舉例來說，吳先生3月使用同一張電子票證搭乘捷運35次，每次搭乘捷運全票票價20元，則該月這張票卡搭捷運扣款金額為700元，3月結算後，吳先生可享現金回饋20%，即為140元(相當於全票票價8折)；吳先生只須在4月到9月之間，再次使用這張票卡通過捷運車站閘門，系統即會直接將回饋金140元加值到票卡的電子錢包作為現金使用。

北捷提醒，這項優惠方案是以個別票卡累積搭乘次數，無法多卡合併計算，所以旅客在同一個月內應使用同一張票卡搭乘，才能集中累積次數，爭取最高的優惠折扣。

同時，為避免票卡遺失或損毀而讓次數累積中斷，影響權益，建議大家可在使用前先完成記名程序，因為未來記名票卡遺失，可以申請自遺失日起，將原先累積的搭乘次數及金額轉移至指定新卡合併計算。

另外，新的票價優惠方案，原有公車轉乘優惠不受影響，以及定期票、敬老卡及愛心卡(4折)、兒童卡(臺北市6折、新北市4折)，都維持原來的優惠票價或扣款金額，沒有任何改變。