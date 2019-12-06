賀歲迎金鼠 外帶年菜預購中

台北11月- 2020 迎金鼠，香格里拉台北遠東飯店由各餐廳推出多種的餐飲選擇和外帶年菜，讓您闔家輕鬆享五星美味，歡慶春節！由獲得2019年米其林餐盤推薦的粵菜餐廳「香宮」(6F)以及「上海醉月樓」(39F)獻上一系列精彩的團圓外帶佳餚，集結精烹細琢的粵式美饌、底蘊深厚的滬杭滋味，道道美饌皆蘊藏著廚藝團隊對消費者的佳節祝福，讓您的團聚時刻無從挑剔！主廚推薦佳餚包含年年熱賣的 「萬利添福賜—蔥燒大婆參燴鮑片」、「年年步步高─滬江年糕醬爆肥蟹」，還有榮獲2018蘋果日報年菜評比季軍的 「鮑片海鮮西滷肉」。每年訂量超過百套的香宮及醉月樓外帶中式年菜套餐，六人份12,888元起，2020年1月5日前預購套餐且付清款項，可享85折的早鳥優惠，還再加贈該餐廳的7折餐券！喜上加喜，在開春就先搶得好采頭！搶訂年菜請洽(02)7711-2080。春節連假是全家出遊旅行的好時機！飯店推出【賀歲迎金鼠 樂不思鼠遊台北】國人新春住房優惠專案，即日起至2020年3月31日期間，住一晚送一晚！尊榮客房入住兩晚或是兩間客房（各一晚）僅需 NT$12,000 起（約原價的31折），含自助早餐兩客及迎賓飲品，春節一路玩到228連假！

此外，年節不可少的伴手禮也幫您準備好了！因應喜氣金鼠年的到來，香格里拉台北遠東國際大飯店推出「心有所鼠」、「金玉滿堂」、「鼠來報吉祥」和「福星高照」四款精緻禮籃，皮革質感的喜慶包裝，搭配頂級紅酒、凍頂烏龍茶及廣式臘腸等各式年味禮品，讓您表心意面子裡子都增光！另有十款應景禮品包含「金牌XO醬」(690元)、「綜合年糕」(688元，含馬蹄糕、傳統年糕、蘿蔔糕、芋頭糕)、「燕窩財神元寶」(1,388元)等，提貨時間自2020年1月5日起，訂購及詳情請洽(02) 7700-3155 或親臨飯店一樓 The Cake Room選購。