北投雅樂軒酒店歡慶三周年 優惠餐券線上限量搶購

歡慶三周年，台北北投雅樂軒酒店推出優惠與所有支持的好友們分享周年慶喜悅，餐飲優惠最低下殺75折，且提前從感恩節起就開放為期1個月線上限量搶購（網址可洽http://bit.ly/2QXvDN0 ），於活動期間只要消費滿8,000元就可以參加海外住宿券抽獎。

台北北投雅樂軒酒店自2017年元月1日開幕迄今將屆滿三週年，正值歲末年終感恩季節，該飯店特別提供多項餐飲優惠，可於線上搶購，商品包括雅樂軒蔥燒牛肉麵組79折優惠，定價1,520元、優惠價1,200元（4人份）；W XYZ Bar 雙人下午茶優惠83折，定價5,808元、優惠價4,840元且買5送1；Nook聚聚樂沙拉吧也是83折，定價2,633元、優惠價2,195元也提供買5送1；還有W XYZ Bar＋ Nook 聚聚樂餐飲抵用券，定價10,000元、優惠價7,500元，即每張750元可抵1,000元消費，相當於75折。

同時，台北北投雅樂軒3周年還有好禮加碼活動。凡購買周年慶感恩回饋餐券，消費滿8,000元可參加抽獎，有機會抽中包含首爾明洞雅樂軒酒店（Aloft Seoul Myeongdong）及大阪本町莫希酒店（Moxy Osaka Honmachi）等海外住宿券，抽獎名單將於2020年1月15日公布於粉專（https://www.facebook.com/aloftbeitou/），飯店訂位可洽（02）7701-1777。