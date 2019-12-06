根據臺灣證券交易所統計，2019年12月6日發行量加權股價指數收盤為11,609.64點，較上週(2019年11月29日)的11,489.57點上漲120.07點，漲幅約為1.05%，台灣50指數收盤為9,014.87點，較上週的8,878.46點上漲136.41點，漲幅約為1.54%，寶島股價指數收盤為13,260.88點，較上週的13,119.85點上漲141.03點，漲幅約為1.07%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲2.52%為最大，跌幅以其他類指數下跌0.72%為最大，未含金融類指數上漲119.20點，漲幅約為1.23%，未含電子類指數下跌3.71點，跌幅約為0.02%，未含金融電子類指數上漲0.49點，漲幅約為0.00%。

本週集中交易市場總成交金額為5,694.52億元，全體上市股票成交金額為5,257.70億元，股票成交量週轉率為1.44%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,598.27億元，占全體上市股票交易金額30.40%

第二名，電子零組件類1,178.67億元，占全體上市股票交易金額22.42%

第三名，光電類637.97億元，占全體上市股票交易金額12.13%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.97%

第二名，光電類4.59%

第三名，半導體類3.33%

累計今年年初開盤迄今共225個交易日，集中市場總成交金額為26兆8,448.68億元，市場日平均成交金額為1,193.11億元，股票成交量週轉率為67.53%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。

2019年12月6日全體上市公司市場總值為新台幣35兆1,808.79億元，較上週(2019年11月29日)市值34兆8,091.37億元增加3,717.42億元，增幅約為1.07﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)