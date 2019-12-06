英雄出少年 新北冬季茶王出爐

坪林區第三代茶青農鄭祐昇，6年前返鄉與父親一同學 做茶，已從初學者躍升為包種茶王，除榮獲本(108)年度冬季包 種茶評鑑特等獎，繳交的比賽茶全數獲獎，囊括3點頭等、2點參等 以及4點優良等獎項，不僅是賽會最大贏家， 也擦亮了製茶第三代招牌，冬季包種茶量少質精， 喜愛的民眾一定要把握機會向茶產區農會或茶農選購。

「包種茶」發源新北市，同時新北也是包種茶的主要產區， 包種茶除了茶湯呈現蜜黃碧綠色之外，最重要的就是那股「香氣」， 入喉時的那陣花香，還有喝完茶湯後， 杯子隨著餘溫飄出的淡雅清香，是包種茶愛好者上癮的秘方， 香氣越濃郁品質越高級，包種茶可說是全台灣各地方特色茶中最「 香」的茶。

76年次的鄭祐昇是家中第三代青農，退伍後曾從事1年的保險業務 員，因不捨父親年邁還要辛勞的在茶園中奔走，103年決定回到從 小生長的坪林，一起打拼延續產業，起初僅負責茶園田間管理， 父親掌鍋炒茶，直到106年起正式「出師」， 獨立完成所有製茶的工序。鄭祐昇表示，可能是身為獨子的使命感， 回鄉後突然變得「好學」，參與各類製茶、品評培訓， 近年也取得行政院農業委員會茶業改良場茶葉感官品評中級證書， 他笑著說：「自從精進技術及品嚐能力後，也相對提升茶品質， 當初比賽時好幾點被淘汰，入不敷出， 現在一季的營收就比擬初期整年的收入」。

目前鄭祐昇製茶廠茶園栽培面積約1公頃， 主要栽培品種為青心烏龍、部分台茶12號及大慢種，每年以春、 冬季生產包種茶為主，春季產量約1,000斤，冬季則約500斤 ，夏季則少量生產東方美人茶， 今年冬季包種茶評鑑茶湯品質受到評審們一致認同，囊括了特等、 頭等、參等及優良獎項。

農業局表示，今年颱風數量少，雨水也分布均勻， 讓茶樹有充分的時間生長，茶葉品質也相當優良， 因此比賽茶各獎項包含頭等、二等、三等名額也提升。 賽前農業局也嚴格執行農藥抽驗，為消費者把關新北市出品的茶葉， 而「新北好茶-冬季包種茶」也將於12月7、8、14、15日在 坪林茶業博物館旁開賣，現場也推出折扣價、滿額抽獎優惠， 邀請想入手包種茶的饕客於坪林產地展售會期間來到坪林旅遊， 順便將好茶帶回家。

在地茶品可洽坪林區農會(02)26657227或洽鄭祐昇製茶 廠0921923330。

活動資訊可上新北市政府農業局官網(https://www. agriculture.ntpc.gov.tw/cht/ index.php?)查詢。