新北職場英語體驗時裝「秀」出來　玩時尚拼英語力

新北市教育局今（6）日於聖約翰科技大學辦理「 家政群」及「餐旅群」職場英語體驗營， 結合西園29服飾創作基地及青年旅館北門窩泊旅產業實習， 讓學生沉浸在時尚秀的職場英語情境中。 活動現場拓可思公司也捐贈「拓可思流程圖程式學習教材」 給淡水商工，小林髮廊也提供「小林髮廊10位實習機會」 給穀保家商的孩子，期待產業與校園能更密切合作。

今日體驗營以「時尚秀」為主題， 除了以雙語介紹西園29服飾創作基地一條龍服裝製作過程， 以及整場時裝秀之外，本次服裝更由Luminous Haute Couture林虹華設計師提供， 用廢棄布料改造設計出低汙染高品質的衣服， 學生現場就能實作場地布置到模特兒化妝及服裝設計， 聖約翰科技大學時尚系學生也用「秀」 讓技高學生看見時尚產業職場英語在時尚動態秀中的應用。

餐旅群職場英語體驗從「文創職場英語」及「桌遊體驗」課程中， 除了透過用英語玩桌遊，來瞭解各種與文創的詞彙與應用外， 更移地到臺灣最容易認識外國人的地方-青年旅館北門窩泊旅，讓學 生有更多機會接觸外國人，也鼓勵「多聽、敢說、不怕犯錯」， 用真實的多元情境提升聽力與口語表達能力。

樟樹國際實創高中劉靜庭同學說道：「一個成功的時尚秀， 是需要大家專業投入。因為喜歡穿搭及手縫， 夢想自己能成為知名服裝設計師，很高興參加英語體驗營， 讓我更朝向國際設計師夢想邁進。」淡水商工陳欣霓同學也說：「 一個真實的語言學習環境，就是和外國人在一起， 這次在青年旅館無國界的空間裡，認識好多各國朋友， 更提升自己英文能力及跨文化溝通的技能」。穀保家商李欣妮同學提 到：「剛開始在聽力上可能會讓你感到辛苦，有些無法理解內容， 但只要當場針對不知道的單字或句子詢問『那是什麼意思？』， 在來來回回交談的過程及對方的講解下，我的英文進步不少。」

教育局長張明文表示，技高雙語以「動手做學英文」為核心理念， 融合生活英語、專業英文及多元職場情境體驗學習， 結合科技校院及產業資源，為學生打造 24 種英語學習情境，讓學生在面對職涯選擇與挑戰時能充滿自信， 用移動力來跨域學習，提升專業技術及專業英語文的雙核心能力， 成為未來職場具有競爭力的人才。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，在國際技職面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」 為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、 環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略， 培養接軌國際的技職人才。