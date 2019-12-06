富邦慈善基金會連續四年舉辦「潛力之星獎學金計畫」

富邦慈善基金會今（6）日舉行「潛力之星獎學金」頒獎典禮，由富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦金控總經理韓蔚廷共同頒獎，共有40名學生獲獎，除了每人獲頒5萬元獎學金，未來也將依個人意願，提供富邦金控暨轄下各子公司的實習機會。

「潛力之星獎學金計畫」今年邁入第四屆，這項計畫主要協助經濟弱勢的大專院校生順利就學，獎助對象包括大專、研究所的同學。自8月中旬啟動後，於一個多月的申請期間內，共有來自北中南各地大專院校近1,400位同學提出申請，經過資料審查與甄選，於11月12日公告獲獎學生名單。

蔡明純表示，富邦慈善基金會長期關注經濟相對弱勢的孩子們生活及就學的議題，推動包括「用愛心做朋友」計劃、「急難救助」專案。自2016年更整合富邦集團內資源，啟動「潛力之星獎學金」計劃，將照顧層面擴展至大專院校的學生。這次的獲獎同學中，有過去接受「用愛心做朋友」計畫及「急難救助」專案的受助學生，看到同學在學業上的成就，感到相當的欣慰與感動。

韓蔚廷表示，今年獲獎同學的背景多元，涵蓋商管、法律、資管、資工、理工、藝術等領域，雖然同學們在生活、求學的經歷及家庭狀況各有不同，但卻共同具備樂觀、勇敢的正向特質，令人感動。富邦金控將優先提供獲獎同學實習的機會，幫助同學們提升就業競爭力，開啟正向的循環。

在頒獎典禮中代表致詞的台灣大學謝同學及清華大學鍾同學皆表示，藉由潛力之星獎學金計畫，不僅獲得了經濟上的實質協助，同時可專注在課業學習。謝同學說，曾在高中時期領取富邦慈善基金會提供的急難救助助學金，當時就很珍惜這份助學金，這次非常高興再度獲頒「潛力之星獎學金」，未來也將希望能以一己之力延續愛心回饋社會。

富邦慈善基金會秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，多年來除了以「急難救助」為首要工作，並透過「用愛心做朋友」專案助學，同時結合富邦集團「愛心志工社」眾志與眾力，扮演台灣社會弱勢團體最強而有力的後援。未來將繼續整合富邦集團內外資源，延續善念及善行，成為富邦集團「企業公民」使命的具體實踐者。

富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，屢獲國內外重要大獎肯定，連續三年入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股；連續三年入選MSCI永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes)。富邦金控將持續落實永續經營理念，為台灣社會帶來正向的力量。