2019「愛‧延續」義賣活動 台北凱撒邀您挖寶做公益

由台北凱撒大飯店所主辦的「愛‧延續」愛心義賣活動，今年邁入第十七年，不但是一個具有知名度的公益交流平台，亦是台北車站周邊地區性的一個公益精神象徵。今年的活動時間安排在12月13日(星期五) 下午15：00~19：00，地點一樣在台北凱撒大飯店(捷運台北車站6號出口側邊半戶外空間)，今年的規模更加豐富多元，現場熱鬧有趣，讓大家想不到原來吃喝玩樂也能兼做公益！此次活動所得將全數捐贈給新北市八里區財團法人台灣天主教安老院，讓大家的愛心繼續傳遞下去。

今年「愛‧延續」愛心義賣活動現場，將義賣多樣台北凱撒國宴主廚手工美味暖心餐點，冷冷的天來碗香氣四溢的麻油雞燉飯或熱騰騰的土魠魚羹，再來份招牌冠軍蘿蔔糕、金沙奶黃球…等，享受美食的同時也算是為公益活動盡一份心力，別具意義。

最受大家注目的就是許多熱心公益的藝人/名人慷慨提供名牌衣物鞋包和生活精品，今年有李芳瑜、汪詩敏、Lydia 蔡沐妍、苗真、許晶晶、苑曉琬、黃文華、吳宇舒、簡立喆…聯手捐出多樣珍藏的明星行頭，滿足大家挖寶撿便宜的樂趣！公益形象深植人心的美女主播陳海茵大方捐出了總價將近10萬元的名牌嬰幼兒精品，全都是與女兒小網紅喜羊羊一起精挑細選的良品，小小年紀的她願為公益割愛的精神實在難能可貴！

現場最美「靚」點藝人王俐人Lisa，今年將再度來到現場擔任活動的愛心大使，人美心也美的她每年都有許多粉絲期待看到她的身影，讓活動除了人氣旺買氣也旺！最後壓軸登場的叫賣哥葉昇峻所主持的公益拍賣競標秀，更是讓活動再度掀起一波高潮，妙語如珠的逗趣叫賣花招與無厘頭搞笑加上讓現場笑聲不斷，有他在的地方總是吸引滿滿的人潮爭相出價。

還有多家優質精選廠商：百錄股份有限公司(莫凡彼餐飲集團)、太古可口可樂(股)公司、新光三越台北站前店、布田花生糖、Black as Chocolate、薑心比心、天仁茗茶、大戶屋、花月嵐、太陽蕃茄拉麵、屯京拉麵、QB HOUSE、Mita Pasta、北安集品、阿原肥皂、路易莎咖啡、琦盛雨洋傘，也攜手捐出熱賣的美食券跟暢銷商品衝高買氣。

台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，「寒冷的天氣仍不滅台北凱撒大飯店全體同仁們對於做公益的熱情，也感染更多人跟我們一起秉持這樣的信念，很開心看到每一年都有越來越多與我們具有相同理念的名人或企業響應我們的活動並熱情的贊助。期待今年一樣能在台北凱撒看到絡繹不絕的參與民眾，未來我們將努力結合更多社會資源與力量，有效轉化為對社會的實際貢獻，增添社會溫暖關懷的氣息。」