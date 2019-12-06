今年8月由中華文化總會偕同總統府、交通部觀光局舉辦全球首創「來去總統府住一晚」活動，開放邀請世界各地部落客以自我介紹並推廣台灣之美的影片報名參加，被選出的幸運兒即可免費來台住宿總統府及體驗遊玩台灣特色景點，感受台灣獨有的友善，透過觀光一同為台灣打響國際知名度。

本次活動更由凱撒飯店連鎖及宏國德霖科技大學協辦，組隊提供最細緻與專業的管家服務，接待來自各國知名部落客，創造美好的台灣旅遊回憶！而12月更邀請到第8組外賓，素有「網紅中的網紅」稱號、2016年於臉書創立Nas Daily專頁至今擁有1,424萬人追蹤的雅新Nuseir Yassin(簡稱Nas)與同是知名網紅的女友塔米爾Alyne Tamir來台宣傳，自總統府退房後於12月5日入住板橋凱撒大飯店繼續體驗在台行程。

為了讓Nas能夠更加認識板橋的特色與文化，飯店準備週邊地圖推薦必訪景點林家花園、府中商圈、湳雅夜市等，更聽聞Nas與Tamir吃素特別安排中式素套餐品嚐亞洲美食、還準備台灣特色文化-鶯歌陶瓷茶具作為伴手禮；客房部份則是安排擁有270度環景的寰宇套房提供休憩，透過窗景俯瞰板橋美麗市景、感受晚霞晨曦不同時光的美麗氛圍；最重要的是，推薦Nas趁著機會一定要參訪只需走路3分鐘就能抵達的新北耶誕城，感受最受歡迎與眾人期盼的年度盛事，藉此也為台灣觀光行銷國際！