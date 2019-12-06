庶民經濟崛起的奇蹟　台灣咖啡界的「阿甘」黃銘賢：咖啡經營應從消費者的需求為出發點

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）白手起家的黃銘賢，憑藉著對咖啡的執念，從一位烘豆師搖身一變成為全球咖啡連鎖品牌創辦人，不僅被外界譽為台灣庶民經濟奇蹟的代表，並於日前榮獲中華民國42屆創業楷模。

在全球咖啡連鎖品牌創辦人中，黃銘賢是唯一烘豆師出身，為了研究各種咖啡豆的完美烘豆曲線，他守在40多度的烘豆機旁14年，創業過程歷經波折，卻永不放棄的精神，被形容是咖啡界的「阿甘」。

路易莎（Louisa Coffee）近年在台灣迅速竄起，也對台灣咖啡產業造成重新洗牌的效應，也開創了咖啡經營的嶄新模式。不同於國際集團經營咖啡是基於「商業」考量，黃銘賢的起心動念則是經營「生活」，他說：「當咖啡成為現代人重要的生活，就應該讓更多人能夠以平易的價格，享受到一杯好咖啡，相信路易莎可以讓人得到幸福。」

路易莎咖啡董事長黃銘賢(右)與副總黃佳雯榮獲中華民國42屆創業楷模和相扶獎。（圖／路易莎咖啡）

以符合現代人需求的全方位生活門市，發展出圖書館、親子友善及數位生活等多樣特色店，他表示，「我們不在乎座位的周轉率，而是要創造它的價值。」不但顛覆全球咖啡館的經營型態，也重新開創台灣咖啡產業的新藍海，被譽為最接地氣的咖啡品牌，也成為目前最夯的連鎖咖啡品牌之一。

黃銘賢說：「我有一個願景，讓路易莎成為一個可以與國際集團媲美，代表台灣的精品咖啡品牌；把台灣豐富的工藝文化，帶去全世界。」

路易莎目前在泰國曼谷精華區開了三家門市，明亮的時尚風格，截然不同當地灰暗的泰國風，加上，中淺陪展現精品咖啡風味，也讓習慣喝重烘培的泰國人驚豔，生意非常好，未來目標將在東南亞、中國及美國等地展店。