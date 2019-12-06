中國驚現「賣臉」產業鏈 3萬張只要新台幣35元

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國政府本月起強制申請手機需進行臉部掃描才能開通。如今有中媒報導人臉數據洩漏事件，在網上形成頗有規模的非法產業鏈，人民幣8塊錢就可以買到3萬張人臉圖，淘寶網上甚至有店鋪提供客製化服務，所有需求，一次滿足。

《新京報網》報導，中國數個網路平台上出現許多販售人臉照片數據包的賣家，1份高達2萬4千張的人臉數據包只要人民幣3,000元，折合新台幣約1萬3千元，部分淘寶網賣家還提供客製化服務，從男女比例、年齡層次、國籍到種族等要求皆可滿足。

新京報記者實際搜索，發現許多人臉照片就放在網上供人免費下載或付費購買，金額多在人民幣10元至20元左右，甚至有發佈者表示，「人民幣8塊錢就可買到60名志願者每人500張照片。」

對於這些可供下載照片的正當性，發佈者坦言，這些數據僅供下載研究，「別用在商業或不正當用途就好」。

中國政府規定，12月1日起，民眾在實體通路註冊新的手機服務時，除了出示身份證並拍攝照片外，還需進行面部掃描，儲存臉部生物特徵，包括眨眼及轉頭等動作，以確認與身份證上照片符合。

官方宣稱此舉乃是為了「保護公民網絡空間的合法權益」，但也引發一波擔心個資洩漏的反對聲浪。

《大紀元》報導，中國推行人臉辨識系統，乃是處於一定的政治目的，透過各種手段維持統治的絕對利益，並防範任何不滿情緒。

人臉數據洩漏一事也引發中國網友不滿，有網友表示「我的臉也太不值錢了吧！」「以極低的成本搜集全國人民的數據信息，累積數據資源，打造金山」「這樣的數據洩漏事件屢見不鮮，系統想透過人臉辨識確認個人身份的安全性可想而知」。

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