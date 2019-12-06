僵直性脊椎炎致病機制有解　台灣中研院：「老藥新用」提供患者治療新選擇

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）許多年輕人長期受背痛所苦，到醫院求診才知道是罹患僵直性脊椎炎，不得不面對往後治療的漫漫長路。中央研究院基因體研究中心結合國內外醫療院所，成功找到僵直性脊椎炎的關鍵酵素TNAP，解開致病機制。

僵直性脊椎炎是一種發生在脊椎關節的慢性發炎疾病，患者的肌腱和韌帶連接處會開始增生贅骨，一節節的脊椎將互相沾黏而失去柔軟度，最後便僵化如一根竹竿。目前治療僵直性脊椎炎以使用抗發炎藥物為主，尚無可有效阻止贅骨生成的方法。

臺北慈濟醫院擔任風濕免疫科主治醫師劉津秀與免疫學的林國儀團隊經過七年努力，原本從免疫學角度出發，後來峰迴路轉，找出僵直性脊椎炎從幹細胞到基因的訊息傳遞路徑，更找到贅骨生成的關鍵酵素TNAP。

林國儀表示，本研究從臨床手術中取得病患的贅骨間葉幹細胞（Mesenchymal stem cell, MSC）。MSC是一種多功能幹細胞，也是成骨細胞與軟骨細胞的來源；而在MSC中的HLA-B27基因，則經證實與僵直性脊椎炎密切相關。在將MSC植入老鼠體內後，研究團隊發現，老鼠脊椎三周內便有贅骨生成。

深入研究後，團隊終於破解僵直性脊椎炎的致病機制：當MSC中的HLA-B27基因在合成蛋白質時發生錯誤堆疊，形成不正常的結構，便會傳遞特殊訊息增加TNAP酵素，進而造成異常的骨化，最終導致僵直性脊椎炎。

掌握關鍵酵素TNAP後，研究團隊進一步透過藥物篩選，找出pamidronate等現有的雙磷酸鹽藥物，即有助於抑制小鼠體內的TNAP酵素。劉津秀表示，pamidronate目前用於治療骨質疏鬆症，未來可進一步使用中的老藥找到新用途，理論上可以加速臨床實驗的進程，希望有機會提供僵直性脊椎炎病患新的治療選擇。

該研究成果刊登於《臨床研究期刊》（Journal of Clinical Investigation），並獲《自然評論風濕病學期刊》（Nature Reviews Rheumatology）撰文評論。