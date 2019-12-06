SNQ標章最新認證生醫產品及獲獎名單出爐！

國內生醫產品最重要的認證‐「SNQ國家品質標章」，今年通過名單出爐！近百項獲標章及8項獲得國家生技醫療品質獎的生醫產品 於5日接受表揚頒證，由生策中心董事長王金平、監察院院長張博雅、衛福部等政府機關代表授證，並頒出1金2銀5銅等獎項，其中金獎由艾伯維藥品公司的艾百樂膜衣錠獲得。

SNQ評審團總召集人、台灣大學名譽教授陳維昭在致詞時表示，儘管審查標準逐年提高，但申請的企業仍然踴躍，提具的資料品質也進步顯著，以及往年未通過認證的項目在改善後再次挑戰，也有更多的知名品牌導入系列產品來申請，希望作完整的品質檢核。

今年的生醫產品獲獎項目，由艾伯維藥品公司的艾百樂膜衣錠（Maviret）奪得唯一金獎，對C肝治癒率高達98-99%、且療程更短，並加入健保給付，可減少病患的直接醫療費用達35-70%。

兩個銀獎產生在藥品類和防疫產品類，分別由輝瑞藥廠的艾必克凝膜衣錠和鴻辰公司的兒童專用穿戴式負離子空氣清淨機獲得，前者能有效減少心房顫動造成的中風及全身性栓塞，後者為台灣研發製造，是目前全球最小最輕薄的空氣清淨機，已在10餘個國家銷售，表現亮眼！

其餘獲得銅獎的五項產品包括藥品類的安立適（台灣中外製藥）、防疫產品類的Airllo薄膜立體型口罩（元點科技）、化粧品類的未來美EX8分鐘PRO安瓶保濕面膜（軒郁國際）和白金密集煥白淡斑筆（佐登妮絲）以及營養保健食品類的光泉高鈣牛乳。這些獲獎的產品都做到高規格的品質控管和衛生安全標準，有的更運用創新技術、取得多國專利，化粧品甚至自主進行人體試驗以證實功效，實為符合SNQ要求製程嚴謹、強調科學實證的模範產品。

此外，現場也針對SNQ有感人氣票選產品和通路銷售最佳產品進行頒獎，娘家大紅麴膠囊奪下MOMO、Yahoo等三個網購通路的SNQ產品銷售第一名，其餘入榜產品還有娘家滴雞精、享食尚滴雞精、娘家益生菌、褐抑定以及李時珍-長大人等。「品質」和「安全」是SNQ標章的兩大評核指標，送審的產品都須提供相關科學實驗數據，才有機會取得認證標章。今年獲得認證的產品數量比去年成長逾2成，而申請和通過的產品以營養保健食品為大宗，朝向添加天然的素材、運用超級水果的功效，甚至加入台灣特有的樟芝做成的咖啡，產品貼近生活的型態，配方設計甚有創意且用心。

擔任SNQ評審的台大名譽教授蘇遠志指出，這幾年都看到廠商從源頭加強對原料商的控管、也對製程端代工廠加強稽核，甚至主動標示功效成分和含量，進行多項安全性試驗，真心感受到廠商的用心與負責任。

化粧品今年通過14項，產品在原料成份與創新應用方式都取得研發專利，也看到廠商更進一步針對功效和安全性進行人體試驗，不再是只著重以行銷或請代言人加持的化粧品市場。

防疫產品通過9項，在品項上除了常見的噴霧型防疫產品外，防螨、抗菌的居家型產品或是運用農林廢棄物再生應用的創新產品皆達水準之上。通過認證的藥品有11項，分別針對肺癌、肝癌、脊髓肌肉及血栓等問題提出解方。醫療週邊類通過7項，包括基因檢測、醫療資訊系統、癌症和免疫細胞療法等領域，部分具有獨創性、也有已經國際化或是進行海外布局的規劃。

好的產品或服務要有消費者的認同才有意義，SNQ為使民眾認識更多具「品質」與「安全」的生醫保健產品和醫護服務，12/5-12/8在南港展覽館二館的台灣醫療科技展中設立了主題館，展出SNQ認證六大特色醫療，指引民眾如何選對醫院、找對醫師，同時推出醫師講座、優惠特賣、產品試吃和贈獎等各式主題活動，歡迎民眾參加。