600噸級「安平艦」高雄下水　蔡英文：10年建造141艘海巡艦艇

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（6）日南下高雄主持海巡署新式艦艇交船典禮時，重申政府要在10年之內打造出141艘更新、更快速的海巡艦艇，讓海巡人員執行任務時更有效率也更安全。

蔡總統抵達中信造船公司後，先是觀賞巡防艦艇的建造縮時影片，隨後主持艦艇交船典禮，並進行下水擲瓶儀式與命名揭牌儀式。

蔡總統致詞時表示，今日是國艦國造新的里程碑，國艦國造不僅可以落實國防自主，讓國軍及海巡人員有更多新式艦艇使用，共同守衛海疆，同時也有助於國內造船產業越過前幾年全球造艦造船產業的低潮期，逐漸邁向下一次高峰。

提及海巡署自去（2018）年起推動的「籌建海巡艦艇發展計畫」，蔡總統表示，政府編列了新台幣426億元預算，要在10年之內打造出141艘更新、更快速的海巡艦艇。她表示，未來台灣海岸巡防的陣容將有世界級的水準，海巡人員執行任務時，也會更有效率、更安全。

今日下水的四艘船包括一艘600噸級巡防艦，被命名為 「安平艦」、兩艘35噸級巡防艇，以及一艘沿岸多功能艇。

蔡總統指出，安平艦不只平時要執行海防任務，更具有「平戰轉換」的功能，在必要時可以成為國防的重要戰力，而巡防艇則有優越的機動性，讓海巡人員在查緝走私或取締越界漁船時更有力量。

蔡總統也向海巡人員致敬，感謝他們不分晝夜地堅守崗位，不論是替漁民護漁、查緝走私，或是把非洲豬瘟阻絕在境外，「各位都是功不可沒」。她也藉由「安平」兩字，祝福所有海巡人員在守護台灣周遭海域的同時，能夠安全航行。

根據海巡署資料，籌建海巡艦艇發展計畫是因應海域情勢詭譎多變及海事安全威脅日增而生，預計建造4,000噸級巡防艦四艘、1,000噸級巡防艦六艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、建造35噸級巡防艇52艘，以及沿岸多功能艇50艘。

▶︎ 總統蔡英文等人於600噸級巡防艦 「安平艦」前留影（照片來源：總統府提供）