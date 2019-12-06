熱鬧泰拳對打+異國美食體驗 移民節12/8台南奇美博物館登場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為慶祝一年一度移民節，內政部移民署與臺南市政府合作，將於12月8日下午2點至5點，在奇美博物館外奧林匹亞草坪，舉辦「新光閃南瀛 幸福耀台灣」移民節嘉年華會，除了欣賞華麗精湛的「多元文化表演秀」，讓人食指大動的「異國美食」，適合親子DIY的「創意市集」及免費「異國服飾體驗」，更有高級家電及賣場禮券等多項大獎等你來抽，好吃好玩還有好康，千萬不要錯過！

今年移民節活動有別以往，結合府城元素規劃多項創新亮點，以感謝新住民及移工對臺灣的貢獻為主軸，除了將舉辦「臺灣先生」谷月涵等多位殊勳及高級專業外國人才歸化國籍的儀式，並表揚發起淨灘活動的印尼籍移工馬雅等10位獲獎者感人事蹟。

開場表演也突破傳統，邀請曾獲得臺灣「金曲獎」及美國「葛萊美」獎提名，著名的臺南在地「十鼓擊樂團」帶來精彩絕倫的國際級演出，其他節目除了「埃及王子」展現中東傳統舞蹈，以及青春熱血的泰拳對打，還特別安排充滿力與美的原住民舞團互尬，呈現不分先來後到，在臺灣都是一家人的新舊共榮精神，內容絕對精采可期。

攤位區的「異國美食百老匯」可品嚐日本、越南、印尼及法國等特色風味美食，「創意市集」除了手作DIY，還有讓「網美」為之瘋狂的異國服飾體驗，無論是越南傳統風，還是泰國皇室風，或是中國少數民族風，只要穿上去，保證人人都可瞬間變身網紅。

完成集章闖關就可以得到臺南在地伴手禮，而搭乘火車到臺鐵保安站參加活動，更可憑乘車證明再換限量好禮，就算當天沒辦法親臨現場，也可以透過移民節首次提供的網路臉書直播服務，欣賞精彩演出。

每年12月18日是國際移民日，臺灣也在民國100年將這一天訂為我國「移民節」，為了邀請大家共同歡慶這個特別的節日，臺南市大家長黃偉哲市長也與移民署鐘景琨副署長化身宣傳大使，與身穿各國傳統服飾的新住民齊聚一堂，共同向所有國人、新住民及移工朋友熱情邀約：

「12月8日歡迎相揪逗陣來臺南，移民節嘉年華與您相約奇美博物館！」