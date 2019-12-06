美翻！台灣凱渥名模大合體　限量慈善年曆所得捐勵馨

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣模特經紀公司凱渥集結旗下時尚美麗名模，「以愛為名」推出限量慈善年曆，將舉辦線上慈善義賣，所得將全數捐贈給勵馨基金會，預購時間自20日至25日止。

想要每天看美女嗎？凱渥旗下名模不止擁有美麗的外表，更有著天使的心腸，隨著2020年即將到來，她們「以愛為名」（#BornToLove）推出名模限量慈善年曆，由秀導及資深創意總監 Bigi Yang楊佩綺 統籌策劃，集結前陣子宣布懷孕、活躍國際時裝週的邱馨慧和名模藝人廖奕琁，以及各大時尚品牌愛用的高人氣超模陣容，攝影由時尚攝影師Dennis Fei操刀，展現時尚名模最純粹美的態度，流露女性自然魅力。



凱渥2020慈善年曆（圖/凱渥）

其中，名模邱馨慧更挺著6月肚現身，她告訴自由時報，原本有考慮要拍媽媽寫真，但因為懷孕期間身體變化大，剛開始有些擔心比例問題，還好隨著肚子漸漸增大，其他身體比例沒有太明顯變動，現在比較放心些，就當這次年曆拍攝是提前暖身預演，放話：「等到自己要拍時，會想尺度再大些替自己留紀念。」

呼應這次年曆主題：#BornToLove，凱渥將舉辦線上慈善義賣，義賣所得將全數捐贈給致力於創造婦女和兒少友善環境的勵馨基金會，為社會公益盡一份心力。

2020凱渥愛你名模慈善年曆將採線上限量限時預購方式，在蝦皮啟動期間限定義賣活動，每本售價新台幣$399元，預購時間自20日至25日止，可到蝦皮搜尋關鍵字「凱渥CATWALK1986」，更多資訊請至官方臉書查詢。