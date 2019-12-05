「2019台灣醫療科技展」今起展出4天　盼創造我國經濟第二春

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）第3屆「2019台灣醫療科技展」今天（5日) 在南港展覽館登場，到12月8日為止共舉行四天。大會主席蘇嘉全及生策會創辦人王金平期許將醫療生技、科技資通訊、學術及企業大串連，跨界激盪共建大健康產業，創造台灣經濟第2春。

今天開幕典禮由立法院長、也是大會主席蘇嘉全，生策中心董事長王金平、醫療推動委員會召集人陳維昭、生策會會長翁啟惠、台北市市長柯文哲、5大部會首長以及30家醫院與科技企業共同揭幕。

綜合《自由》與中央社報導，全球知名CEOWORLD雜誌今年(2019年) 最新健康照護評比結果，台灣健康照護基礎設施、健康照護專業人員能力、健康照護費用、良好藥品可用性及政府準備整體表現，在89個國家中勇奪冠軍，贏過南韓、日本，獲得最佳健康照護殊榮。

大會主席蘇嘉全致詞時表示，「2019台灣醫療科技展」是各國矚目的重要國際醫療盛會，台灣擁有最好的醫療人才及ICT產業鏈，未來將全力發展大健康產業，去年(2018年) 約有8萬人來到醫療科技展，是台灣最大醫療展出。今年(2019年）規模再突破，估算將有10萬人參與。蘇嘉全期盼未來台灣醫療相關展出是統合式展出，非分散式，讓相關產業共同建構大健康產業的未來。

他指出，今年規劃7大展區，分別為特色醫療、智慧醫院、創新研發、生技製藥、細胞療法、精準檢測、預防照護等產業，包括來自泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度、印尼等50多家指標醫院，將前來了解台灣醫療發展重點，特別是台灣國際醫療以及國際醫師訓練，以及醫療數位轉型與AI應用現況。

生策會創辦人王金平表示，根據WHO統計數據，生技醫療健康產業今年總產值突破8.5兆美元，其中醫療科技更是極速成長重點，預估2024年達到5950億美元產值，台灣擁有全球頂尖的醫療及布局全球的電子資通訊供應鏈，加上累積20多年的生技醫療能量，站在最佳的起跑點。

王金平指出，台灣醫療科技展已成功打造出亞太區最大規模的醫療科技商貿會展，是台灣醫療科技接軌全球的重要平台，希望以醫療為軸心帶動大健康產業的趨勢，滾動出台灣經濟第2春。

生策會副會長楊泮池提到，台灣發展大健康產業有一手好牌，三項關鍵驅動力包含先進的醫療、高品質的生物研發與製造業、強大的資通訊科技與電子技術。

生策中心表示，今年共12個國家參展，有500家生技業、醫院及65家科技大廠共同展出，當中串連超過17個醫學會首創台灣醫療週，將呈現台灣數位醫療能量，最新的治療方案，還有微創、醫療AI、手術機器人，以及全球罕見質子及重粒子等醫療設備。希望引動亞太地區健康照護升級，帶動區域經濟體在醫療科技深度合作。

第3屆「2019台灣醫療科技展」相關資訊:

∎展會日期:

2019/12/05~12/07 開放時間 10:00 - 18:00

2019/12/08 開放時間 10:00 - 16:00

∎展會地點: 台北南港展覽館2館 全館 (115 台北市南港區經貿二路2號) 地圖

※ 基於安全考量，展覽期間不開放6歲以下兒童入場參觀。

※ 週末全家逛醫療科技展6～12歲孩童入場免費

詳細資訊請參考 「2019台灣醫療科技展」官網

圖/中央社