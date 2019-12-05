  1. 首頁
  2. 財經

台灣11月外匯存底續創新高　外資約當占比近9成

外資11月持續投入台股，台股指數也上漲1.15%，使得外資持有新台幣資產約當外匯存底比重攀升至89%，為近20個月以來高點。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/05 19:51
外資11月持續投入台股，台股指數也上漲1.15%。中央社資料照片

外資11月持續投入台股，台股指數也上漲1.15%。中央社資料照片

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中央銀行今(5)日公布11月底外匯存底金額為4740.51億美元，續創歷史新高。外資11月持續投入台股，台股指數也上漲1.15%，使得外資持有新台幣資產約當外匯存底比重攀升至89%，為近20個月以來高點。

據央行統計，11月外匯存底金額為4740.51億美元，較上月底增加15.75億美元。中央社引述央行外匯局局長顏輝煌表示，外匯存底金額續增主要來自於外匯存底的投資運用收益。

值得注意的是，央行今同步公布外資持有新台幣資產情況，11月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4239億美元，約當外匯存底89%，比重成為2018年4月以來、近20個月的高點。

顏輝煌指出，11月外資持有新台幣資產為4239億美元，較上月增加71億美元，約當外匯存底比重也從上月88%，成長至11月的89%，主因是11月台股上漲1.15%，外資又買超台股，使得外資持有新台幣資產的價值攀升。

至於匯市動態，關於新台幣兌美元最近匯價都僅在區間內小幅波動的問題，顏輝煌回應，匯率是由市場供需決定，近期供需相對平衡。

下表為央行近期外匯存底 (單位: 10億美元，資料來源: 央行官網)
中央銀行
外匯存底
外資
新台幣
台股

相關新聞

「共諜」爆料企業「中國創新」曾想來台灣投資　投審會：基於國安駁回
「共諜」爆料企業「中國創新」曾想來台灣投資　投審會：基於國安駁回
2019/11/25 21:12
證交所估明年日均值降 小心價熱量冷市場萎縮趨勢
證交所估明年日均值降 小心價熱量冷市場萎縮趨勢
2019/11/04 12:06
美中貿易戰負面效應延燒　台幣重貶爆大量、人民幣貶破7元
美中貿易戰負面效應延燒　台幣重貶爆大量、人民幣貶破7元
2019/08/05 19:04
貿易戰加香港罷工　台股5日跌125點、港股重挫760點
貿易戰加香港罷工　台股5日跌125點、港股重挫760點
2019/08/05 17:38
美國務院副助卿：5G時代應加強過濾外資
美國務院副助卿：5G時代應加強過濾外資
2019/04/15 18:29