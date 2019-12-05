微星科技助弱勢學生課輔捐290萬元 愛心擴及新北34校

新北市政府教育局今(5)日於吉慶國小舉行「 微星有愛．學生有福」弱勢學生課輔計畫成果發表會，今(108) 年度微星科技透過「新北市好日子愛心大平台」捐助金額290萬元 整，包含瑞芳區、板橋區及中和區共34所國高中小學，辦理弱勢學 生課輔計畫，開辦達112班，近1,873位學子受惠， 將愛傳播，擁愛相隨。

教育局黃靜怡副局長提到，感謝微星科技響應「好日子愛心大平台」 活動，透過這個平台媒介進行媒合，多年來持續捐助偏遠學校課後輔 導資源，從扶助平溪國中開始， 擴展到現在全市已有34所學校受惠， 讓孩子們因課後輔導與特色社團的扶持，建立自信心， 開創發展多元才能！

秀山國小的小薇來自單親家庭，平時學習興趣低落， 人際關係也不佳，在家庭裡和媽媽衝突不斷， 甚至開始有自傷的行為，參加微星有愛課輔班後， 學習效果顯著成長，也慢慢變得有禮貌， 愛上學習並找回生命的目標。

瑞芳國小的小豪因自幼目睹家暴而造成缺乏自信， 時常在課堂中出現不安的情緒反應，自從加入微星有愛太鼓社團後， 因時常隨著團隊在校內及社區演出，逐漸找回自我及自信， 在生活與學習上不再恐懼。感謝微星科技公司， 讓弱勢孩子有一份踏實溫暖的保護及依靠，在孩子的人生旅程裡， 陪伴他們向前邁進了一段路。

此外，獲得補助的各校也準備精彩的社團成果發表，例如吉慶國小「 獅鼓隊」、濂洞國小「國樂」、瓜山國小「心鼓」演出及瑞濱國小活 力四射的「原住民舞蹈」，用行動表達滿滿的感謝， 有微星科技的支持，學校不僅能提供課業輔導， 也提供學生機會參與團康、體能、藝能等多項動態活動， 呈現多元的學習成果。

微星科技簡文哲協理表示， 微星科技股份有限公司創立於1986年，秉持企業願景精神「 實踐企業公民、共創成長雙贏」進行社會回饋。 感謝新北市政府教育局提供機會， 讓企業發揮社會責任貢獻教育助學偏鄉， 亦感謝偏鄉各校師長發揮教育愛及專業力， 讓每位學生都有機會發展自身優勢潛能，展現才華專長， 營造溫馨關懷，溫暖有愛的社會。