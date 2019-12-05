微星科技助弱勢學生課輔捐290萬元 愛心擴及新北34校

新北市政府教育局今(5)日於吉慶國小舉行「微星有愛．學生有福」弱勢學生課輔計畫成果發表會，今(108)年度微星科技透過「新北市好日子愛心大平台」捐助金額290萬元整，包含瑞芳區、板橋區及中和區共34所國高中小學，辦理弱勢學生課輔計畫，開辦達112班，近1,873位學子受惠，將愛傳播，擁愛相隨。
教育局黃靜怡副局長提到，感謝微星科技響應「好日子愛心大平台」活動，透過這個平台媒介進行媒合，多年來持續捐助偏遠學校課後輔導資源，從扶助平溪國中開始，擴展到現在全市已有34所學校受惠，讓孩子們因課後輔導與特色社團的扶持，建立自信心，開創發展多元才能！
秀山國小的小薇來自單親家庭，平時學習興趣低落，人際關係也不佳，在家庭裡和媽媽衝突不斷，甚至開始有自傷的行為，參加微星有愛課輔班後，學習效果顯著成長，也慢慢變得有禮貌，愛上學習並找回生命的目標。
瑞芳國小的小豪因自幼目睹家暴而造成缺乏自信，時常在課堂中出現不安的情緒反應，自從加入微星有愛太鼓社團後，因時常隨著團隊在校內及社區演出，逐漸找回自我及自信，在生活與學習上不再恐懼。感謝微星科技公司，讓弱勢孩子有一份踏實溫暖的保護及依靠，在孩子的人生旅程裡，陪伴他們向前邁進了一段路。
此外，獲得補助的各校也準備精彩的社團成果發表，例如吉慶國小「獅鼓隊」、濂洞國小「國樂」、瓜山國小「心鼓」演出及瑞濱國小活力四射的「原住民舞蹈」，用行動表達滿滿的感謝，有微星科技的支持，學校不僅能提供課業輔導，也提供學生機會參與團康、體能、藝能等多項動態活動，呈現多元的學習成果。
微星科技簡文哲協理表示，微星科技股份有限公司創立於1986年，秉持企業願景精神「實踐企業公民、共創成長雙贏」進行社會回饋。感謝新北市政府教育局提供機會，讓企業發揮社會責任貢獻教育助學偏鄉，亦感謝偏鄉各校師長發揮教育愛及專業力，讓每位學生都有機會發展自身優勢潛能，展現才華專長，營造溫馨關懷，溫暖有愛的社會。