中華電信攜手屈臣氏提供社區健康照護服務

為了響應政府長照2.0政策，中華電信於今年3月即已推出雲端智慧照護「中華健康雲」服務，現在更結合國內外知名醫療設備廠商、連鎖藥局品牌商，共同參與12/5-12/8於南港展覽館舉辦的「2019台灣醫療科技展」！中華電信秉持智慧生活領導者、數位經濟賦能者的角色，自主開發「中華健康雲PHR」及「職場健康管理系統EHS」，以多樣化的健康管理系統整合多元量測設備，並與全國最大的藥妝通路品牌屈臣氏合作，期望串聯個人、職場、醫院及社區照護等醫療產業，以全方位的資訊技術開創數位醫療新時代。

多元便利的健康管理服務 提供企業職場健康照護方案

中華健康雲以個人健康管理出發，為企業客戶打造專屬的「職場健康管理系統EHS」，透過企業員工生理量測數據、健檢資料等，分析評定員工健康風險等級、打造符合職業病預防的風險計畫，協助企業的健康管理師、職業醫師可以有效照護員工，並可依據企業客製化需求設置據點型量測站，提供員工常態使用；員工亦可透過「中華健康雲PHR」將生理量測資料同步至個人專屬雲端資料庫，除可自主授權其家人外，也可在就醫時讓醫護人員快速了解病情，讓家人與醫生共同關懷照護。

社區醫療與人文關懷、健康照護完美結合 改變就醫習慣

中華電信有感於青壯人口外出求學、就業及台灣進入高齡化社會的需求，與各縣市政府合作推動智慧健康照護站服務，提升社區衛生所的診間服務品質，合作縣市含括高雄市、屏東市、澎湖縣、花蓮市和金門市等。其中，花蓮縣在工業局智慧城鄉補助計畫的支持下，啟動社區基層衛生所及長照健康照護智慧化計畫，並由中華電信負責開發，以網路化、行動化的科技工具，提升13間衛生所的日常看診、健康檢查、預防注射等作業效率，將花蓮衛生所全面打造為智慧診間。此次中華電信更從社區醫療照護概念出發，第一階段將於桃園10家屈臣氏連鎖門市，透過門市專業藥師提供免費測量血壓及專業的健康諮詢。

中華電信正規畫開發將健康管理系統與智慧聲控、智慧家電結合，開發如語音提醒用藥、智慧健康宅等服務，期使「中華健康雲」成為全家人專屬的智慧醫療照護管家！