集保結算所30週年 暖心傳愛 社會共好

集保結算所為善盡企業社會責任，已連續第10年舉辦愛心捐血活動，今年適逢集保結算所30週年，於11月22日擴大舉辦愛心捐血暨義賣活動，號召集保員工並邀請所在辦公大樓的各公司行號員工，共同加入捐血救人與慈善義賣活動，同時也捐贈10,000個血袋予台北捐血中心，在大家熱情參與下，捐血活動圓滿結束，共捐出226袋血，計56,500cc熱血，慈善義賣所得約24萬元，暖心傳愛，並紓解每年冬季的血荒。

捐血暨義賣活動當日，集保結算所廣邀所在辦公大樓的台灣美國運通國際、聯合信用卡中心、安聯證券投資信託、第一銀行、歐亞美商務旅行社及中國信託銀行等公司員工熱情響應，共同挽袖捐血並慷慨解囊，參與公司皆以愛心與行動關懷弱勢團體。設攤義賣的公益社福機構，包括愛盲文教基金會、喜憨兒社會福利基金會、陽光社會福利基金會、唐氏症基金會、育成社會福利基金會、勵馨社會福利基金會、自閉兒社會福利基金會、勝利身心障礙潛能發展中心、台灣肯納自閉症基金會及伊甸基金會等。

集保結算所已連續10年舉辦捐血活動，累計至今捐贈達100,000個空白血袋，共1,964人次，募集捐血量亦達49萬cc，台北捐血中心對其愛心捐血的熱忱，更是讚譽有加。

集保結算所同日也舉辦愛心慈善募款及發票募集活動，在公司慈心社熱情號召與公司主管長期支持下，本次募得慈善款項逾50萬元，將全數捐給彰化縣自閉症肯納家長協會、安得烈食物銀行、中華民國自閉症基金會、伊甸基金會、創世基金會及華山基金會等多家慈善團體，讓更多的弱勢者，都能感受社會的關懷。

此外，集保結算所日前舉辦「員工親子家庭日」活動，除邀請員工攜家帶眷參加外，並邀請退休同仁「回娘家」同樂。當天安排一系列親子活動及慶典節目，並播放30年來許多珍貴的歷史照片，製作成時光之旅影片，回顧集保結算所從集中保管和帳簿劃撥開始，逐步發展成多元服務的資本市場樞紐，並接軌國際，推升我國資本市場。點點滴滴喚起每位集保人的回憶，現場氣氛熱鬧又溫馨。

集保結算所朱漢強總經理表示，公司致力為所有利害關係人創造價值，達成共贏，包括股東、員工、協力廠商、客戶、社區等，積極落實友善職場，追求永續正向發展。未來，集保結算所將結合更多的資源，善盡企業社會責任，以實際行動落實在地關懷，期能發揮大愛，傳遞溫暖，與社會共好共榮。