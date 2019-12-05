探索城市濕地之美　台北華江雁鴨季週末登場　

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）2019台北華江雁鴨季將在本週六（7）於華江雁鴨自然公園登場，今年活動不僅有精彩的舞台表演及熱鬧的園遊會，也有生態城市深度導覽、生態闖關遊戲等活動，帶領民眾體驗在地社區文化與濕地生態。

台北市動物保護處表示，今年台北華江雁鴨季由台北市華江溼地守護聯盟舉辦，以「雁仔漫遊」為主題並結合地方文化走讀「回溯先民來時路」活動，帶領民眾認識早期萬華地區的文化特色，並展現現今華江濕地的保育成果。

動保處指出，藉由探索、體驗及討論等不同形式活動，以深入淺出方式介紹台北市華江雁鴨自然公園的環境及延伸之碼頭文化，除了引領大家一起了解華江獨有風采，也讓民眾實際感受環境與人的緊密關係，加深民眾的生態保育觀念。

台北市華江溼地守護聯盟表示，此次活動安排生態導覽解說，分為兩部分，一部分為雁鴨生態導覽解說，帶領民眾認識華江雁鴨自然公園場域，進而提倡關懷環境之理念與行動，另一部分為大理高中溼地導覽，由大理高中溼地社團學生做校園溼地介紹，從學生角度觀察與說明，讓民眾了解建立校園人工溼地的緣由以及目標，使更多人能了解溼地的重要性。

聯盟提及，此外，還有以友善市集攤商組成的園遊會，以宣導環境理念及引導在地居民與遊客了解友善環境的方式帶領民眾感受不同於以往的園遊會。更多活動訊息，請至臉書查詢。

▶︎ 華江雁鴨自然公園的小水鴨（照片來源：台北市台北市動保處提供）