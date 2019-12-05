老菸槍易喘、夜咳、呼吸困難要當心 恐是心臟疾病和肺阻塞同時找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣慢性下呼吸道疾病排名十大死因第7位，其中肺阻塞每年就占死亡人數約5,000人。醫師指出，心臟血管疾病與肺阻塞雖然分別屬於兩個不同的疾病，但心臟血管疾病會增加近2倍肺阻塞風險，而吸菸是引起這兩個疾病的共同危險因子，菸齡越長罹患肺阻塞的機會就越高。

73歲陳伯伯，菸齡長達30年且同時有高血壓，因持續出現胸悶、喘、咳症狀，甚至洗澡揀起掉在地上的肥皂就會喘，經心臟內科檢查發現有三條與心臟相接的血管阻塞，在接受心導管治療後，心臟問題已獲得改善，但治療後仍持續有喘、咳症狀，轉診至胸腔內科檢查後，才發現竟是中重度肺阻塞惹禍。

彰基醫療長林慶雄醫師指出，心臟血管疾病與肺阻塞雖然分別屬於兩個不同的疾病，但「吸菸」卻是共同的危險因子，且常同時伴隨「活動時容易喘、夜間容易咳嗽、晚上會有陣發性呼吸困難」等症狀。

心臟血管疾病與肺阻塞除了診斷上容易混淆及延遲外，彼此間容易相互影響而加重疾病症狀，以心衰竭為例，甚至會讓因急性惡化而導致呼吸衰竭及死亡的風險增加兩至三成。

心臟血管內科主任陳清埤醫師說，常見的高血壓、心臟衰竭、中風、冠狀動脈疾病等心臟血管疾病會增加近2倍肺阻塞風險，其中患有心臟衰竭的患者，罹患肺阻塞的風險更是沒有心臟問題者的近8倍。

慢性病和肺阻塞具有相同的發炎反應，而吸菸是引起這兩個疾病的共同危險因子。「有抽菸史的心臟血管疾病患者，當出現呼吸困難、慢性咳嗽、咳痰症狀持續兩周以上，無論是否有暴露於其他危險因子，都應懷疑是否合併有肺阻塞。」

彰基胸腔內科主任林聖皓表示，肺阻塞會導致血液無法將充足氧氣傳送至全身器官，影響左心室充血功能進而減少心臟輸出的血量，引發心臟血管相關疾病；無論是心臟疾病或是肺阻塞，有很大的比例會因急性惡化造成呼吸衰竭甚至死亡，其中，同時有心肺共病問題的人，死亡率是沒有共病問題者的2倍，不可不慎。

值得關注的是，心臟血管疾病或慢性阻塞性肺病的每人每年平均的醫療費用超過萬元，對個人健康及家庭經濟都是負擔。因此呼籲40歲以上抽菸者、職業暴露（暴露在粉塵、油煙、化學物質的環境）及65歲以上的長者或是有咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘都應定期做胸部的X光、肺功能的檢查，才能夠達到早期篩檢、早期診斷、早期治療的目的。