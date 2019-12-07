PM2.5汙染嚴重 韓國下月開始部分電廠「休廠」

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在爭辯是否要使用核能來發電的同時，火力發電仍是人類使用最大宗的發電方式之一，然而，相較之下較為廉價的火力發電，卻伴隨著高汙染的問題，南韓就要在下個月因為高濃度的黃沙汙染，先暫時關閉全國25%的燃煤發電廠。

由於冬季已至，韓國各地將需要大量能源支撐暖氣等電器，南韓能源部指出，雖然在今(2019)年12月到隔年的2月期間會讓大約14間發電廠休廠，3月甚至還會有多達27間暫停發電，且剩下的電廠也僅會以80%的效能持續供電。

韓國大約有60間燃煤火力發電廠，這些發電廠貢獻了全國40%左右的電力，不過燃煤也帶來了空氣污染問題，讓多個大城市都出現PM2.5濃度創下新高的紀錄，雖然政府也祭出像是管制工地粉塵、減少發電等多項積極措施，但是效果並不顯著。

韓國衛生專家指出，最大宗的PM2.5不是由本國所製造，而是來自於鄰居中國，擁有接近全國一半人口的首爾地區，就有50%至80%的粉塵來自中國，不過中國嚴正否認此一指控，表示這些有害粉塵是韓國自己的工廠、車輛與電廠製造的。

韓國能源部的發言人說，關閉電廠應該可以讓這幾個月的粉塵量，相比去年的同時期下降大約44%，而根據推估，由於仍有足夠的剩餘電力，即使碰到溫度更低而使能源用量上升的寒冬，關閉電廠後應該還能確保電力高峰的供電。