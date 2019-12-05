吳德榮：今明台灣高山初雪機率高　另波冷氣團來襲、周末低溫10至11度

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由於水氣與氣溫的配合，今天（5日) 下午起到明天（6日) ，3000公尺以上高山，發生「初雪」的機率高。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，環境「垂直風切」持續將颱風「北冕」的水氣往台灣輸送。

他表示，今、明（5、6日）兩天厚實雲層籠罩全台，除了迎風面的北台灣及中南部山區有較多的降雨，冬季很少降雨的中南部平地，也有降雨。

吳德榮說，明天(6日)下午起另一波更強冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，各地將更為「濕冷」；應注意防雨及保暖。

另外，他也指出，今(5日)下午起至明天(6日)，3000公尺以上高山，由於水氣與氣溫的配合，發生「初雪」的機率高。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六（7日）乾冷空氣持續南下，清晨仍濕冷、白天漸轉乾冷；週六晚、週日（7-8日) 清晨氣溫降至最低，預期將達到「大陸冷氣團」的定義，空曠平地因晴朗、輻射冷卻加成，最低氣溫將降至攝氏10、11度，要注意保暖。

吳德榮表示，週日白天起至下週二（10日）冷空氣逐漸減弱，天氣晴朗穩定，週日仍偏冷。

週日晚、下週一晨氣溫仍很低；下週一、二(9-10日)氣溫明顯回升、日夜溫差大，下週二晚起另一東北季風影響，迎風面天氣轉變。