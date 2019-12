傳美B-52H轟炸機飛進台北飛航情報區　國防部未否認

(台灣英文新聞/政治組綜合報導)知名航機追蹤推特Aircraft Spots披露,4日有兩架美軍B-52H轟炸機,自關島北鄰的安德森基地起飛後,進入台北飛航情報區(Taipei FIR),再飛返安德森空軍基地。

這也是今年B-52轟炸機多次進入南海、東海的行動中,第一次被披露進入台北飛航情報區。

5日,國防部對於媒體詢問並未否認美轟炸機通過,強調國防部對於台灣周邊海空域動態,均有適切掌握與應處,籲請國人放心。

據了解,美軍在關島部署6架以上B-52「同溫層堡壘」轟炸機;另據美空軍網站資訊,標準設計模式下飛行至燃料耗盡可飛8,800哩(14,080公里),可配備巡航飛彈與核武,如果自關島安德森空軍基地出擊,3個多小時就可以到達台灣周邊海域上空。

聯合報導,B-52轟炸機今年頻繁進出東海與南海海域,屢屢飛越南海與東海,美軍曾強調這些都屬於例行軍事訓練「持續轟炸機進駐任務」(continuous bomber presence mission)的一環。

DEC 04: USAF B-52Hs UMBRA01 & 02 departed Andersen AFB, Guam and flew into the Taipei FIR in the East China Sea. pic.twitter.com/VcL6Fj59tg