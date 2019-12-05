傳美B-52H轟炸機飛進台北飛航情報區　國防部未否認

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）知名航機追蹤推特Aircraft Spots披露，4日有兩架美軍B-52H轟炸機，自關島北鄰的安德森基地起飛後，進入台北飛航情報區（Taipei FIR），再飛返安德森空軍基地。

這也是今年B-52轟炸機多次進入南海、東海的行動中，第一次被披露進入台北飛航情報區。

5日，國防部對於媒體詢問並未否認美轟炸機通過，強調國防部對於台灣周邊海空域動態，均有適切掌握與應處，籲請國人放心。

據了解，美軍在關島部署6架以上B-52「同溫層堡壘」轟炸機；另據美空軍網站資訊，標準設計模式下飛行至燃料耗盡可飛8,800哩（14,080公里），可配備巡航飛彈與核武，如果自關島安德森空軍基地出擊，3個多小時就可以到達台灣周邊海域上空。

聯合報導，B-52轟炸機今年頻繁進出東海與南海海域，屢屢飛越南海與東海，美軍曾強調這些都屬於例行軍事訓練「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence mission）的一環。