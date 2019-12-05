心臟衰竭不是長者專利　55歲以下三高患者都可能是高風險族群

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）心臟疾病長居全球十大死因，其中心衰竭近5年的死亡率更是逼近5成，但國人對心衰竭認知不足，吳彥雯醫師表示，雖然心臟衰竭好發於老年族群，不過55 歲以下族群仍有4%的機率會罹患心臟衰竭，且有三高患者更是高危險族群，因此若有易喘、疲累、水腫等問題，應及早就醫。

亞東紀念醫院心臟血管內科吳彥雯主任表示，人體的心臟就像幫浦一般，推動血液到全身幫助器官運轉，若心臟做工不足以應付所需，就是「心臟衰竭」(俗稱心臟無力)。

心臟衰竭患者在初期時，常會有容易喘、疲累、水腫，甚至端坐呼吸等問題，但多數患者在出現這些症狀時，仍可正常活動，因此不易察覺或忽視；特別是年長者，常誤以為是正常老化現象，以致病況惡化才緊急就醫，而耽誤黃金就醫時間。

此外，心臟衰竭雖為慢性病，一旦住院，約有30%的患者會反覆惡化三個月內會再住院，更可怕的是死亡率五年可以達到50%，比很多癌症更可怕。心臟衰竭不只是高風險疾病，更會對患者以及照護者的日常作息產生巨大影響。

為了幫助患者打造最適合的個人化治療方案，以及降低心臟衰竭的高死亡率與再住院率，亞東紀念醫院於2015年正式成立「心衰竭中心」，照護團隊主要整合多專科醫師團隊外，其他還包括藥師、營養師、復健師、社工師、個案師、心理師、臨床專科護理師等，透過團隊合作方式，提供全方位的照護。

吳彥雯主任呼籲，心臟衰竭患者及家屬不必太過擔心，目前心臟衰竭治療方案相當完整，患者只要積極與醫療團隊配合，遵循醫囑，可以與疾病共存，恢復生活品質！