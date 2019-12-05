太平洋青年領袖培訓落幕　外交部：盼太平洋島國延續與台灣友好關係

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）每年固定於台美兩地舉辦的「太平洋島國青年領袖培訓計畫」在台階段課程於昨（4）日落幕，包括友邦大使及美國、澳洲等國駐台代表皆出席結訓典禮，共同見證來自八個太平洋島國的13位青年領袖順利結訓。

本年太平洋島國青年領袖培訓計畫（Pacific Islands Leadership Program）於10月26日至12月4日在台灣進行為期六週的訓練課程。該計畫是由美國國務院倡議，並由我國外交部外交及國際事務學院與美國東西中心（East-West Center）自2013年起，每年在夏威夷及台灣進行共約三個月的訓練課程，至今已培訓157位太平洋島國青年領袖。

外交部次長曹立傑致詞時表示，該計畫彰顯台灣與美國及太平洋島國的緊密合作關係，目標在培育青年領袖肩負起形塑太平洋地區前途的角色，也使學員能與其他島國同儕建立密切互動及專業聯繫網絡。

曹立傑指出，這個計畫也展現台灣作為太平洋地區發展夥伴的決心，台灣不僅與區域夥伴們分享發展經驗，同時藉此增進國人對太平洋島國的瞭解，並結交更多的朋友。他也期盼學員返國後將所見所聞貢獻母國，延續與台灣的友好關係。

東西中心副院長萊恩（Karena Lyons）大使強調太平洋是極具發展潛力的地區，呼籲各島國團結一致，就共同關切的議題一起努力。

帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）則肯定太平洋島國青年領袖培訓計畫對區域的發展極有助益，並鼓勵學員返國後鼓勵同儕參與此計畫。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）處長酈英傑（Brent Christensen）認為支持太平洋島國青年領袖培訓計畫顯示台灣對太平洋地區的承諾，美方視台灣為可信賴的重要夥伴及世界的良善力量，並對美國的印太願景（Indo-Pacific Vision）提供極有價值的貢獻。

根據外交部新聞稿，太平洋島國青年領袖培訓計畫今年的在台課程除延續既有主題如開放政府、職訓、循環經濟、非政府組織等內容外，另加強聯合國永續發展目標（SDGs）及與太平洋島國相關的議題，包括氣候行動、海洋生態、水資源與衛生、綠能、健康與福祉、性別平等、就業與經濟成長及工業，以及創新基礎建設等；課程也透過講座、拜會及參訪等多元安排，促進學員更加瞭解台灣。