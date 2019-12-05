找了3個月！ NASA公布印度失聯月球登陸器墜毀點

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度成為第4個登月成功國家的夢想，被NASA最新釋出的照片擊碎成好幾塊。印度登月飛船「Chandrayaan 2」的著陸器「維克藍（Vikram）」9月份降落時失聯，12月2日其遺骸被發現散落在原本預計降落點約760公尺。

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綜合外媒報導，耗資超過600億盧比的「Chandrayaan-2」太空船，由印度太空研究組織（Indian Space Research Organization ，ISRO）自行研發，預計於在月球南極著陸，此計劃受到全球矚目，若成功軟著陸，將是全球第4個登月成功的國家，其意義非凡。

但是著陸器「維克藍」9月7日即將登陸月球南極之際，在預定降落前幾秒與後方監測的太空中心失聯，印度太空研究組織起先還期望可與「維克藍」建立通訊，但最終宣告失敗。11月21日，印度承認「維克藍」已墜毀。

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美國太空總署（NASA）透過月球勘測軌道飛行器找到「維克藍」墜毀地，於12月2日在推特宣佈該項發現。從圖片上看，著陸器「維克藍」墜毀在距離原定著陸點約760公尺處，著陸器撞擊出來的坑洞及其散落殘骸散落在24個不同位置，範圍約有數公里。

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf — NASA (@NASA) December 2, 2019

事實上，「維克藍」的確切地點是由1名印度工程師蘇布拉瑪寧（Shanmuga Subramanian）找到的，他在交叉比對月球勘測軌道飛行器傳回的關於「維克藍」登陸點附近的照片後，發現數個月球表面的白點，疑似是「維克藍」墜毀時散落的部件。

蘇布拉瑪寧將此一發現通知NASA，並於12月2日獲得確認。

NASA指出，儘管本次登陸任務失敗，但能如此接近月球表面仍屬驚人。