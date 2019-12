找了3個月！ NASA公布印度失聯月球登陸器墜毀點

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導)印度成為第4個登月成功國家的夢想,被NASA最新釋出的照片擊碎成好幾塊。印度登月飛船「Chandrayaan 2」的著陸器「維克藍(Vikram)」9月份降落時失聯,12月2日其遺骸被發現散落在原本預計降落點約760公尺。

綜合外媒報導,耗資超過600億盧比的「Chandrayaan-2」太空船,由印度太空研究組織(Indian Space Research Organization ,ISRO)自行研發,預計於在月球南極著陸,此計劃受到全球矚目,若成功軟著陸,將是全球第4個登月成功的國家,其意義非凡。

但是著陸器「維克藍」9月7日即將登陸月球南極之際,在預定降落前幾秒與後方監測的太空中心失聯,印度太空研究組織起先還期望可與「維克藍」建立通訊,但最終宣告失敗。11月21日,印度承認「維克藍」已墜毀。

美國太空總署(NASA)透過月球勘測軌道飛行器找到「維克藍」墜毀地,於12月2日在推特宣佈該項發現。從圖片上看,著陸器「維克藍」墜毀在距離原定著陸點約760公尺處,著陸器撞擊出來的坑洞及其散落殘骸散落在24個不同位置,範圍約有數公里。

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf