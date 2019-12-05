五迷注意！五月天彩繪列車現身台北　搭車攻略搶先曝光

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）五迷尖叫囉！桃園機捷推出五月天彩繪列車，讓五月天陪著五迷一起前進桃園國際棒球場聽演唱會，從踏進車站的那一刻，就可以感受到滿滿的五月天。

五月天【Mayday 2020 Just Rock it！！！藍/Blue巡迴演場會】將從12月21至明年1月4日於桃園國際棒球場搖滾開唱11場。桃園機場捷公司（以下簡稱桃捷）為了讓五迷搭機捷、有感覺，自今（5）日起，搶先推出五月天演唱會專屬彩繪列車，更於限定車站設置此次演場會看板、立牌及月台門貼，替演唱會暖場，讓五迷在演唱會前先感受滿滿的五月天。



五月天月台門貼（圖/桃捷）

桃捷發布新聞稿表示，首波將在限定車站內設置大型演唱會看板，地點包含A1台北車站、A3新北產業園區站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站；另外，A1台北車站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站布置月台門貼，讓五迷和五月天拍照打卡「近距離接觸」。

桃捷提醒，北部的五迷，搭機捷直達會場最快速，中南部五迷可搭高鐵至A18高鐵桃園站轉乘最方便，國外五迷一下飛機搭機捷最容易。

桃捷說明，於五月天演唱會期間，將備妥完善疏運計畫，在演唱會進場、散場高峰期間視人潮狀況加密班次、加開列車輕鬆直達會場，平安回家。

桃捷公司首波推出五月天彩繪列車和車站布置，讓五迷搶先體驗打卡拍照，越接近演唱會期間，還會有期間限定的搭車專屬活動，詳情請持續關注桃捷網站。



時刻表（圖/桃捷）



車廂內部（圖/桃捷）