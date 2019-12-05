泰國簽證新制附財力證明惹議　駐台辦事處宣布延至2020年3月實施

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）泰國駐台辦事處日前公告11月30日起實施泰國電子簽證新制，引發抱怨。辦事處今(5)日在臉書發出最新公告表示，為讓申請者有充分準備時間，將延到2020年3月1日起，實施泰國簽證線上申請作業。

泰國貿易經濟辦事處原訂11月30日起實施台灣人赴泰國電子簽證新制，要求申請泰簽必須提供財力證明影本，引發民眾與旅遊業者抱怨不便。

辦事處今上午在臉書粉絲專頁發布公告表示，為讓申請者有充分準備的時間與熟悉作業系統，將於2020年3月1日起開始實施泰國簽證線上申請作業；並於2019年12月9日起，暫時恢復原本的申請方式(如下圖) 。

辦事處指出，為配合這項調整，辦事處於5日0時1分暫時關閉線上申請作業系統；已於線上系統申請者，可繼續按照一般流程完成作業。6日，辦事處僅受理完成線上申辦的案件。

此外，辦事處表示，在2020年3月1日線上申請系統重新使用前，將邀請已登記簽證代理的旅行社，進行培訓作業；之後僅允許培訓合格者作為簽證業務代理。

綜合《聯合》與《自由》報導，11月30日上路的泰簽新制，申請人必須在泰國建置的指定系統先註冊帳號，完成線上電子簽證申請、線上付款，接著再預約送件時程。申請過程中也包括需要檢附財力證明文件。與過去相較麻煩許多。

旅遊業昨(4)日傳出泰國將取消財力證明要求，但之後證實泰國政府並無此規劃。

「財力證明」依規定必須有清楚的存簿封面頁、內頁影本，以及3個月內的明細。泰國貿易經濟代表處表示，這是全球性統一的系統規劃，並非只針對台灣。此外，財力證明的存款多寡不會影響簽證申辦，但如果漏傳財力證明資料，系統無法進行下一步。

圖/泰國觀光局 台北辦事處臉書