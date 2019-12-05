台創升級「台灣設計研究院」預算增一億　預計明年掛牌

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）成立16年的台灣創意設計中心，將升格改制成為台灣設計研究院，讓設計強化為國家整體競爭力的創新力量，預計於明年掛牌，預算也從今年的4.24億元拉高到明年度的5.3億元左右。

總統蔡英文於今年十月宣布，明（2020）年將正式成立台灣設計研究院，期許未來設研院成為推動跨領域合作、各界都能參與的平台，讓設計成為台灣整體向上提升的力量。

蔡英文指出，設計力是台灣的重要國家戰略，以前台灣以「Made in Taiwan」聞名世界，未來則要以「Designed in Taiwan」揚名全球，這會是未來大家共同努力的目標。

《聯合報》報導，經濟部今（５）日赴行政院會報告「成立國家級設計研究院規劃」，次長林全能會後指出，台灣設計研究院相關規劃有跟文化部分工，先前文化部成立的文化策進院以文化為範疇的設計推動工作，台灣設計研究院則是以產業端需求為設計範疇、基礎，接著再擴大到社會與公部門設計核心能量建構，預計明年上半年掛牌。

林全能說，今年度台灣創意設計中心預算是4.24億元，其中42%來源是經濟部，另外40%來自包含教育部、交通部等部會，19%為民間收入，明年升格為設計研究院後，109年預算為5.3億元左右，未來希望從民間爭取到的經費希望會成長，未來民間收入要達到30%，經濟部預算支持不會減少，但是希望升格後跟民間之間的連結更緊密、更多合作。

經濟部表示，明年成立的「台灣設計研究院」將有三大使命：第一是透過跨部會合作與跨領域整合，擴大設計的影響力；其次為搭建設計創意平台，使年輕人創意得以發揮；第三為提升企業設計位階，使設計結合經營策略，發展設計領先型企業，提升台灣成為高階製造中心及高科技研發中心。