嘉義反毒結合移民節 提升新住民反毒意識

昨(4)日是藍腹鷴反毒行動巡迴車在嘉義市，也是今年國內展出的最後一天(場)，嘉義市長黃敏惠、法務部保護司司長黃玉垣、衛福部食品藥物管理署副署長陳惠芳等多位貴賓齊聚民生國中，分享今年嘉義市配合中央部會反毒宣導的豐富成果。黃敏惠市長表示，遠離毒品，因為要脫身非常困難，尤其新興毒品更要提防。

除了配合中央的新世代反毒策略，明(109)年嘉義市毒品危害防制中心已經準備好，並搶先在發表即將推展的反毒創意微電影、懸絲偶劇場以及最夯的VR遊戲等，嘉義市反毒Keep On Going。

衛福部食藥署陳惠芳副署長指出，我們歷年來與法務部、教育部等跨部會合作，也整合在地資源進行宣導，同時也利用行動巡迴車前往社區與學校宣導。藍腹鷴是色彩鮮豔的臺灣特有保育類動物，所以作為logo象徵臺灣走透透、民眾看的到。巡迴車教材有名人專訪、新興毒品仿真展示、電腦模擬毒品危害等，用多元素材提供民眾反毒知識，以及求助相關資訊。

藍腹鷴反毒行動巡迴車9-12月深入嘉義市校園、社區及熱點，共辦理88個場次、超過萬人參與宣導活動。在南部地區創新結合移民節活動，向新住民朋友進行反毒宣導，刷新嘉義市毒防中心粉絲專頁1天內觸及率破萬的記錄，經過講解後，新住民大大提升對毒品危害及毒品偽裝術的認知。

一位來自韓國的朋友驚訝道：「以前覺得毒品根本與我們生活無關，現在才知道毒品已超越以往的想像」。

新興毒品推陳出新，藥頭訛騙民眾的方式更是日新月異，因此市府多面向切入替嘉園把關，嘉義市毒品危害防制中心提醒您，若本人、家人或朋友不小心誤入毒海，可洽詢嘉義市毒品危害防制中心，提供藥癮治療補助及多元處遇服務方案，早日脫癮而出，24小時免費戒毒成功專線0800-770-885(請請你，幫幫我)。（新聞轉載自新住民全球新聞網）