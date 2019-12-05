神級網紅情侶檔入住總統府　首推一分鐘認識台灣

「來去總統府住一晚」迎接第八組旅客Nas（左）和Alyne（右）（圖/文總） 「來去總統府住一晚」迎接第八組旅客Nas（左）和Alyne（右）（圖/文總）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）以連續1,000天每日上傳1分鐘影片而造成轟動的知名網紅 Nas來台灣參加「來去總統府住一晚」，這次也將推出用一分鐘深入認識當地的方式，和國際介紹台灣，讓人引頸期盼。

備受全台灣矚目的「來去總統府住一晚」體驗活動即將邁入倒數，昨（4）日抵台入住總統府的第8組外國朋友Nuseir Yassin（以下簡稱Nas）、Alyne Tamir為活動帶來最高潮，不僅個人在Facebook網路社群平台擁有超過1,400萬追蹤者，更被本次多組參加者詢問是否有機會朝聖，堪稱「網紅中的網紅」。抵台消息露出後，網友紛紛留言驚呼「超大咖的，想嚇死誰啊！」、「沒有想到會有他耶！」「半個台灣的人數…有夠猛…」



Nas（圖/文總）

現年27歲的Nas為阿拉伯裔以色列籍，18歲取得哈佛獎學金，2014 年經濟學和電腦科學雙學位畢業，在Paypal旗下行動支付子公司Venmo工作20個月後離職，開始環遊世界並執行「Nas Daily」計畫，以連續1,000天每日上傳1分鐘影片而造成轟動，2019年1月初完成計畫，未錯過任何1支影片，並累積超過1,200萬追蹤者與45億次的影片曝光。

另外，Alyne Tamir 則專注於介紹各地故事，強調女性平權、飲食文化、環境保育與動物關懷等議題，以此協助全世界女性提升自我認同與社會價值，Facebook粉絲頁超過130萬追蹤者。

在 Nas Daily 1,000天的計畫中，Nas強調用60秒的時間帶你認識全世界，配合獨特的敘事觀點和節奏明快的影片剪輯節奏，深入各國在地文化與挖掘當下關注議題。

Nas表示，參與「來去總統府住一晚」活動是經由台灣朋友介紹輾轉得知，不只是全球唯一、不容錯過的活動，同時Alyne也提到此行一圓從小夢想，能有機會入住不同生活場域，實際感受在地能量。

此次Nas和Alyne皆為第2次來到台灣，希望能透過本次向全球徵選的活動，深度探索台灣，並記錄下屬於這塊土地的精彩獨到之處，推廣給全世界更多的人知道台灣，展現「台灣限定」的文化與故事。他們將於7日離開台灣，結束總統府入住行程後將會秘密展開特殊台灣影片企劃，歡迎大家在路上捕抓野生國際千萬網紅，展現台灣人的友善熱情。



Nas（右）和Alyne（左）（圖/文總）