台北青少年倍感壓力　調查：上網時間越長憂鬱指數越高

董氏基金會強調「時時檢測，情緒OK！」，利用「憂鬱檢測APP」檢視情緒、覺察自己的心理狀態是預防憂鬱症的第一步。（圖／董氏基金會） 董氏基金會強調「時時檢測，情緒OK！」，利用「憂鬱檢測APP」檢視情緒、覺察自己的心理狀態是預防憂鬱症的第一步。（圖／董氏基金會）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）董氏基金會以大台北地區國高中職生為對象進行的調查發現，12.4%青少年「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」，扣除睡眠時間，青少年每天有近五分之一的時間都感覺壓力大，且伴隨上網時間越長，憂鬱程度越高。

董氏基金會日前針對大台北地區2140名國高中職生調查，調查顯示，青少年認為生活中最有壓力的事情依序為：課業考試占70.4%、對未來的不確定占44.7%、人際關係占33%、家庭互動占29.7%、想法上的困擾占26.5%；但面對心情不好時，卻僅有18.7%的青少年會主動求助他人。

調查報告也指出，多達36.5%青少年假日每天上網總時數超過6小時，18.3%平日上網總時數也超過6小時，進一步分析發現，隨著上網總時數越高者，憂鬱情緒指數越明顯，假日上網時數若超過6小時者，高達48%者有明顯憂鬱情緒，且需專業協助。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長陳質采醫師說明，憂鬱是一種不快樂的情緒，當不快樂的情緒強度影響身心和生活、發作時間延長、發生頻率增加，就須專業介入。而網路是現代新興的工具，帶來感官的反應，過度使用可能影響青少年的視力、姿勢及情緒等身心健康。

陳質采醫師建議有憂鬱情緒的青少年，可嘗試使用憂鬱情訊檢測APP寫心情紀錄，了解實際的感受與紀錄是否有落差，尋求醫療協助時，也能藉此份紀錄讓醫師更了解整體狀況，包含情緒起伏的時間點，情緒低落的前因後果等。

同時，也呼籲有憂鬱情緒孩子的家長，適時調解自身的情緒，不受孩子負面的話語影響，把他每一點小進步都看成大進展，才能保持樂觀的心情。

圖／董氏基金會提供。