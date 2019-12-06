〈時評〉台灣不是一個國家？

美國國務院亞太助卿史達偉本月二日在華府一場研討會上指稱：「美國信守台灣關係法與（美中）三公報，我遵從也支持這點。而且我不會稱台灣為國家。」

美國現任官員挑明了講「台灣不是一個國家」，這當然不是第一次！小布希政府的首任國務卿鮑爾，在二○○四年接受訪問時就曾說過「台灣不是一個國家」。

某些阿Q的國人可能幸災樂禍說：人家美國說的是「台灣不是一個國家」，可沒說「中華民國不是一個國家」啊？

對不起，幾乎所有的歐美政治人物，都是說的台灣如何如何，沒有人說啥「中華民國」的，此其一；另外，為了讓「中華民國」派不要心存幻想，曾任小布希政府白宮國安會亞洲事務資深主任的韋德寧，在二○○七年就乾脆說「台灣或中華民國目前在國際社會都不是國家。」

小布希時代、柯林頓時代或歐巴馬時代，美國為了討好中國，官方公開宣示「台灣不是一個國家」，吾人不能接受，但不難瞭解。連跟中國已經擺明不是合作伙伴關係而是敵對競爭關係的川普政府，也斬釘截鐵說「台灣不是一個國家」，就教人十分洩氣了。

台灣的外交部長，甚至於蔡英文總統，迫於國際現實，對「台灣不是一個國家」的美國官方立場與說法可能選擇沉默以對。但是，假如我是台灣的外交部長或總統，我會以很謙卑、平和、誠懇、期待的語調（或在美國各大主流媒體刊登廣告），向川普總統請教：「台灣有人口2350萬，在台、澎、金、馬抽稅和舉辦選舉，有全民選出來的總統與立法委員，有自己的軍隊，有自己發行的鈔票，美國官方說這樣的台灣不是一個國家，那，可否請川普總統明明白白告訴我們，在目前的國際社會，台灣是地位未定？是美國的託管地？是中國叛逃的一省？還是⋯？拜託川普總統行行好，告知台灣明確的定位與地位是什麼，好讓台灣人知道，台灣跟一個國家的距離有多大、多遠？」

美國一再聲稱台灣是美國長期的盟友，是美國新亞太戰略重要的伙伴，卻只說「台灣不是一個國家」，而拒絕告訴2350萬台灣人「台灣是一個什麼」，吾人擔心，洩氣的台灣人那天自暴自棄了，選擇要跟中國合併了，又或者台灣被中國併吞了，太平洋第一島鍊斷裂了、門戶洞開了，那時候，美國還能輕鬆地聳聳肩說「台灣不是一個國家」，也還能笑得出來？

（作者為新竹教育大學退休副教授）