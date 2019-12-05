飲食上培養國際觀 新北校園午餐3.0引進東協7國美食

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府12月2日正式啟動「新北校園午餐3.0」，同時發行《國際飲食食譜手冊》，介紹東協7國料理，讓學童從營養午餐中品嘗東南亞美食過程中，也能學習國際飲食文化。

新北市是擁有全國最多新住民的城市。新北市長侯友宜表示，新北學童的營養午餐，從過去傳統午餐1.0，經過注重食材來源的2.0─4+1安心蔬菜，到目前已升至3.0版。

新北市從小學扎根飲食教育朝國際化邁進，先選定吉慶、秀峰、重陽、雙峰、中港等5所國小試辦，希望學童從營養午餐中，品嘗東南亞美食也能學習國際飲食文化。

侯友宜表示，新住民大部分來自東協7國，不管是越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、柬埔寨、緬甸等異國文化飲食，口味都偏香、甜、鹹、辣，很不一樣。

新北市學童從異國飲食文化，扎根飲食教育，與世界接軌」，培養學生的國際觀。

7國新住民姊妹在記者會上身著傳統服飾，端出各國傳統佳餚，包括越式咖哩雞肉、泰式打拋豬、緬甸炸蛋、柬埔寨吳哥窟鹹雞柳、馬來滷麵、印尼薑黃飯、菲律賓檸檬南瓜燴蛋，讓現場越南新二代學童大呼口水都忍不住流出來了！

新北市教育局表示，《在餐桌上與世界交朋友：國際飲食食譜手冊》介紹東協7國飲食文化及35道料理食譜，將國民美食融入營養午餐，期望學童從品嚐、品味中實踐國際教育。