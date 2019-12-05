只剩四天！台北簡單生活節吃詹記聽ØZI　壓軸黃金陣容「不簡單」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019 簡單生活節集結音樂、美食、裝置藝術，並和多達100組品牌合作，帶給大家為期9天的精彩活動，跨界嘗試更多的可能性，將於這週末壓軸登場演出的有金曲歌王ØZI、蔡健雅、9m88等，活動自即日起至12月8日101大樓旁的水舞廣場舉行。

2019 台北簡單生活節以「Simple Urban plus」的主題，核心精神為「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」，這次將連續舉辦9天，邀請音樂人共63組，共計18個品牌的風格跨界合作，以及包含美食與創作品牌超過100組參與。



台灣演員兼歌手馬念先率樂團於舞台上演出（圖/簡單生活）

主辦單位提及，「就像 Urban Music 的特性，不限一格的在生活和音樂中添加不同元素。」希望藉由都會的核心，向世界展示台灣當代青年創作的多元而寬容的面貌。

主辦單位說明，第一屆簡單生活節2006 年在華山舉辦，希望能夠呈現這個世代的創作與生活方式，讓音樂和創作回到生活本身。多年過去，他們看見生活裡眾多也許微小但是絕美的場景，成為生活中的常態。

特別的是，今年許多特色品牌接進駐水舞廣場，滿足聽覺、視覺及味覺，像是不用訂位可以就吃到平時大排長龍的詹記麻辣鍋、被評選為亞洲最佳50大酒吧Draft Land以樂團歌名出的特色調酒、也可以買到力推公平貿易的繭裹子產品等，現在讓我們一起來看看亮點活動吧！

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週末樂團演出時刻表（圖/簡單生活）

火辣跨界｜ 禾余麥酒 ╳ 詹記麻辣鍋



詹記麻辣火鍋（圖/簡單生活）

端出招牌麻辣湯底，詹記將坐著吃的火鍋轉為蹲著吃、站著吃、邊走邊吃都沒問題的麻辣燙，並與禾余麥酒調配出一份最佳拍檔「詹記特製麻辣雜碎面＋禾余麥酒丹橘月光套餐」：台南十六號白米與在地椪柑調配出的丹橘月光，用橘子酸甜味柔軟了麻辣雜碎面在口中的唇舌戰，中味散髮小麥的清香，咬下招牌鴨血豆腐後，還持續激蕩出麻辣的火花！是站在路邊也醉人的浪漫！

陶醉跨界｜ StreetVoice街聲 ╳ Draft Land



Draft Land及StreetVoice推出特色調酒（圖/簡單生活）

此次結合音樂平台StreetVoice街聲，與亞洲最佳五十大酒吧Draft Land ，以獨立樂團老王樂隊、Yellow、南瓜妮歌迷具樂部的歌曲為基底，特別推出Simple Urban＋、StreetVoice 街聲、Indie is major三款主題特調。

有機跨界｜ 繭裹子Twine ╳ Planedo



繭裹子（圖/簡單生活）

繭裹子推行公平貿易的概念十年了，讓人們更重視所穿所用的來源。這一年，重從回收布料找尋到設計研發，繭裹子更進一步的以跨界新品牌Planedo，讓人穿上對土地友善的時尚。延伸對戶外運動的喜愛，思考關於機能服裝再環保一點、再貼近亞洲身形一點的型態，有鑒於每年棄置的回收布料之大，決定著手重生布料的生命，「永續設計跟環保理念都不應該被拋棄掉，面對未來二十年環境變遷的問題，繭裹子起身做！」

矛盾跨界｜巧偶花藝·設計 ╳ 今晚我是手



巧偶花藝設計（圖/簡單生活）

柔軟的花遇上用力的字，巧偶花藝設計與今晚我是手在看似對比的姿態中，透過創作倒映出每個不被瞭解的靈魂。柔軟卻有強韌的生命力，孕育一朵含苞的生命；剛強里有心思的細膩，每段文字都是心靈的寄語。取兩種以星星為名的花做字，渺如星空的人海中有著無數的思想和眼光，每個人都有被瞭解/不曾被瞭解的部分，就像花語的意義在你我之間是一樣的嗎？話語的意涵是否相通？一切都產生出矛盾，矛盾間找到共存。

小島甜點工作室Ｘ取材大自然



小島甜點工作室（圖/簡單生活）

品牌取材大自然的新鮮，盡量保留食材的原味，創作大自然給予的樸質，像是最受歡迎的蜂蜜無花果生乳酪塔，將無花果從蜜漬果乾、製成果醬、到淋上蜂蜜的新鮮果物，就詮釋了三遍那麼多。給予城市不添加的祝福，這次會帶來微甜糖霜檸檬蛋糕、白蘭地蘋果塔、蜂蜜無花果生乳酪塔、焦糖海鹽磅蛋糕以及各種鹹派。

量子城市Ｘ衍象設計



藝術裝置「量子都市」（quantum city）（圖/簡單生活）

這幾天有來到現場的朋友，是否有注意到街聲舞台前方，有一座燈光鏡像裝置，將周圍光線反覆折射，結合了燈字招牌的意象，這是Simple Life簡單生活特別邀請衍象設計實驗室（FabCraft Design Lab ）針對這次活動所設計呈現的裝置，從白晝到入夜，各種不同的觀看視角，都展現流動變幻的面貌。

創作理念：當光通過稜鏡，就被分解成了各種顏色的光，亦或是雨後的彩虹。你可以描繪出一個城市當下的輪廓，卻無法明確的指出其中的文化組成，每當一種文化在形成時都會用自己的型式在都市裡佔據特定的場域，讓生活在其中的人們相互吸引，而新文化在受到能量激發時，將輻射出不可見的文化光譜，群眾們因此回應共鳴，藉由相同的頻率堆高能量，構成一個都會生活現象，共同疊加出城市的未來。