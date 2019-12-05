辛苦出航心事誰人知 慈濟這項活動讓移工淚崩

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）年底是高雄前鎮漁港遠洋漁船自北太平洋海域捕撈秋刀魚返航的季節，為照顧廣大外籍漁工，移民署 12月1日與慈濟人醫會在高雄市漁民服務中心，為高雄前鎮漁港的境外僱用外籍漁工辦理義診，讓身體不適的外籍漁工們，能有機會就近於高雄港區診療。

這次的義診活動，義診對象為高雄地區的外籍漁工，義診項目包括中醫(含針灸)、眼科、牙科、皮膚科、血壓(血糖)檢測、腹部超音波、心電圖及一般內、外科等，因適逢漁船返港旺季，港區內外籍漁工看診人數十分踴躍，主辦單位也事先規劃並增派多名醫生。

另外還有十餘名印尼新住民，主動熱情擔任通譯志工，協助醫護人員與漁工溝通，使本活動進行順利，於中午12時圓滿結束，為140餘名外籍漁工提供義診服務，讓臺灣的友善與熱情，溫暖了在異鄉辛苦打拼漁工的心。

參與的印尼志工感動地表示，在印尼家鄉醫療資源較缺乏，就診不易，而在臺灣可免費接受醫生檢查診療，他也邀請在前鎮漁港工作的同鄉伙伴參加。

就診的漁工透過通譯表示對於移民署等單位的用心與關懷，表達誠摯的感謝。

移民署署長邱豐光表示，境外僱用外籍漁工長時間在海上工作很辛苦，如果身體不舒服只能吃成藥，所以利用漁船返港作業的時間，結合慈濟人醫會及高雄市漁會等單位為他們做免費檢查診療，照顧他們的身體健康。

醫師為外籍漁工進行聽診（圖/ 移民署）

醫師為外籍漁工進行背部按摩（圖/ 移民署）