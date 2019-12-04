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前AIT主席薄瑞光: 2020台灣總統大選　中國不在乎誰是贏家

薄瑞光 (Raymond Burghardt) 說，兩岸之間的根本政治分歧短期內無法處理，也「不可能看到台灣和中國有一個和平的統一」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/04 21:30
前美國在台協會(AIT)主席薄瑞光 (圖/VOA推特)

前美國在台協會(AIT)主席薄瑞光 (圖/VOA推特)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 前美國在台協會(AIT)主席薄瑞光星期一(2日)在華盛頓指出，台灣與中國的疏離過大，已經「不可能看到台灣和中國有一個和平的統一」，北京有一些領導層已開始思考如何對統一在「強迫」之下發生的情況，做長期準備，美國也必須對這個可能性做相應準備。

美國之音VOA中文網今天(4日)報導指出，總部在紐約的美國外交政策全國委員會(NCAFP)11月派代表團訪問北京、上海、台北、東京和首爾等東北亞城市，就地區安全議題與當地官員學者進行交流對話。

美東時間2日星期一，訪問團在華盛頓東西中心發表他們的看法，台海兩岸議題的部分由薄瑞光負責發言。

薄瑞光(Raymond Burghardt)說，中國學者認為，在目前美中關係格局下台灣並非首要議題，不過一旦貿易問題解決，台灣有可能再度成為美中之間的主要刺激。尤其是如果蔡英文獲得連任。一名上海學者悲觀的說，

如果川普和蔡英文都成功連任，那將是“壞得不能再壞”(worst of possible worlds)的情況，也會導致美中關係“螺旋下行”。

他說，中方對美國在對台政策方面的主要批評是，美國的一中政策已經變得「空洞」，「美國似乎在遠離它的一中政策」，美國現在與台灣官員有「更頻繁、更高級別和更公開」的會面。

中方並舉出美國國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)與台灣外交部次長會面的例子。薄瑞光說，「以往即便有這種會面，我們也不會公開承認」。

另外，中方也抱怨美國軍艦每個月經過台灣海峽的軍事行動，甚至還有科研船停泊到高雄等，這些都是「前所未有的舉措」，也因此都被中方認為「極其危險」。

薄瑞光表示，雖然台北方面總認為北京對統一必定有一個時間表，但代表團從中國國台辦得到的資訊是，兩岸之間的大門「並沒有完全關上」，雖然它還是有可能關上。但北京對蔡英文和民進黨已經沒有任何期望，認為民進黨和蔡英文的做法越來越有分離主義傾向，他們也不在乎1月的選舉贏的是誰，因為重要的是政策而不是誰贏。

中國官員表明，就算蔡英文勝選，台灣也不可能從中國分離出去，而即便是韓國瑜贏，兩岸也不可能很快實現統一兩岸之間的根本政治分歧短期內無法處理，但中國「有信心也有耐心。」

在台北，薄瑞光說，代表團從國民黨陣營聽到的說法是韓國瑜的選情沒有太多進展，但民進黨還是有可能失去立法院多數，一些人認為中國也對此抱持希望，認為即使蔡英文連任成功，但只要民進黨無法取得立法院控制權，她也會很難「製造麻煩」。

如果明年1月選舉後蔡英文贏得連任，未來兩岸關係如何發展？北京是否會失去耐心？薄瑞光對這些問題坦白提出他的觀點。

「我已經對北京的朋友說了許多次。我認為不可能看到台灣和中國有一個和平的統一。實在想像不到這種情況會發生。他們之間的疏離太過重大，台灣的不同認同感也太過強烈，我認為北京已經有人意識到這一點，所以現在問題也變成：哪一種脅迫是必須的？你怎麼去做？假資訊和資訊戰能夠做到什麼程度？以及如果必須走到那個地步，你該如何進行軍事準備？

薄瑞光說，已經有一些跡象顯示，至少北京領導層已經開始朝這個方向思考，它不會是在和平的情況下發生的事，也因此它不會很快發生。所以他們必須做長期性準備，因為它會在強迫的方式下解決，而我們(美國) 也必須對此作出反應。我們必須研擬自己的計畫去應對那個可能的情況。」

美國之音指出，美國外交政策全國委員會多年來以推動「一軌半」(官員以私人身份、不代表政府立場加民間)及「二軌」（官員加民間）對話方式，對地區熱點問題提出政策建議。

這次前往東亞地區訪問的代表團成員，除了前美國在台協會(AIT) 主席薄瑞光以外，還有會長蘇珊·艾略特(Susan Elliott)、前美國國務院亞太助卿董雲裳(Susan Thornton)、前亞太副助卿朱姆沃爾特(James Zumwalt)與前美國駐英大使館公使銜參贊托克拉(Mark Tokola)等人。
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