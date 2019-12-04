前AIT主席薄瑞光: 2020台灣總統大選　中國不在乎誰是贏家

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 前美國在台協會(AIT)主席薄瑞光星期一(2日)在華盛頓指出，台灣與中國的疏離過大，已經「不可能看到台灣和中國有一個和平的統一」，北京有一些領導層已開始思考如何對統一在「強迫」之下發生的情況，做長期準備，美國也必須對這個可能性做相應準備。

美國之音VOA中文網今天(4日)報導指出，總部在紐約的美國外交政策全國委員會(NCAFP)11月派代表團訪問北京、上海、台北、東京和首爾等東北亞城市，就地區安全議題與當地官員學者進行交流對話。

美東時間2日星期一，訪問團在華盛頓東西中心發表他們的看法，台海兩岸議題的部分由薄瑞光負責發言。

薄瑞光(Raymond Burghardt)說，中國學者認為，在目前美中關係格局下台灣並非首要議題，不過一旦貿易問題解決，台灣有可能再度成為美中之間的主要刺激。尤其是如果蔡英文獲得連任。一名上海學者悲觀的說，

如果川普和蔡英文都成功連任，那將是“壞得不能再壞”(worst of possible worlds)的情況，也會導致美中關係“螺旋下行”。

他說，中方對美國在對台政策方面的主要批評是，美國的一中政策已經變得「空洞」，「美國似乎在遠離它的一中政策」，美國現在與台灣官員有「更頻繁、更高級別和更公開」的會面。

中方並舉出美國國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)與台灣外交部次長會面的例子。薄瑞光說，「以往即便有這種會面，我們也不會公開承認」。

另外，中方也抱怨美國軍艦每個月經過台灣海峽的軍事行動，甚至還有科研船停泊到高雄等，這些都是「前所未有的舉措」，也因此都被中方認為「極其危險」。

薄瑞光表示，雖然台北方面總認為北京對統一必定有一個時間表，但代表團從中國國台辦得到的資訊是，兩岸之間的大門「並沒有完全關上」，雖然它還是有可能關上。但北京對蔡英文和民進黨已經沒有任何期望，認為民進黨和蔡英文的做法越來越有分離主義傾向，他們也不在乎1月的選舉贏的是誰，因為「重要的是政策而不是誰贏。」

中國官員表明，就算蔡英文勝選，台灣也不可能從中國分離出去，而即便是韓國瑜贏，兩岸也不可能很快實現統一，兩岸之間的根本政治分歧短期內無法處理，但中國「有信心也有耐心。」

在台北，薄瑞光說，代表團從國民黨陣營聽到的說法是韓國瑜的選情沒有太多進展，但民進黨還是有可能失去立法院多數，一些人認為中國也對此抱持希望，認為即使蔡英文連任成功，但只要民進黨無法取得立法院控制權，她也會很難「製造麻煩」。

如果明年1月選舉後蔡英文贏得連任，未來兩岸關係如何發展？北京是否會失去耐心？薄瑞光對這些問題坦白提出他的觀點。

「我已經對北京的朋友說了許多次。我認為不可能看到台灣和中國有一個和平的統一。實在想像不到這種情況會發生。他們之間的疏離太過重大，台灣的不同認同感也太過強烈，我認為北京已經有人意識到這一點，所以現在問題也變成：哪一種脅迫是必須的？你怎麼去做？假資訊和資訊戰能夠做到什麼程度？以及如果必須走到那個地步，你該如何進行軍事準備？」

薄瑞光說，已經有一些跡象顯示，至少北京領導層已經開始朝這個方向思考，「它不會是在和平的情況下發生的事，也因此它不會很快發生。所以他們必須做長期性準備，因為它會在強迫的方式下解決，而我們(美國) 也必須對此作出反應。我們必須研擬自己的計畫去應對那個可能的情況。」

美國之音指出，美國外交政策全國委員會多年來以推動「一軌半」(官員以私人身份、不代表政府立場加民間)及「二軌」（官員加民間）對話方式，對地區熱點問題提出政策建議。

這次前往東亞地區訪問的代表團成員，除了前美國在台協會(AIT) 主席薄瑞光以外，還有會長蘇珊·艾略特(Susan Elliott)、前美國國務院亞太助卿董雲裳(Susan Thornton)、前亞太副助卿朱姆沃爾特(James Zumwalt)與前美國駐英大使館公使銜參贊托克拉(Mark Tokola)等人。