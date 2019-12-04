中華電信：策略轉型 永續升級

中華電信(2412)今年啟動「供應商永續分級」 制度以接軌國際標準，特於今(12/4) 日舉辦CSR供應商夥伴交流會，由總經理郭水義頒發《金級證書》 給10家通過永續供應鏈-二者稽核績優供應商。 今天交流會有超過百位供應商代表參與，共同響應永續低碳供應鏈， 創建永續產業生態圈的理念。

供應商永續分級有「金、銀、銅及參與」四個評級， 由外部第三方稽核來認證。大會頒發獲得《金級證書》， 分別為台灣諾基亞、台灣愛立信、華榮電線電纜、大亞電線電纜、 中興電工、友訊科技、合勤（勤紘）科技、聯陞電信網路科技、 敦陽科技與億泰電線電纜等共10家績優供應商；同時頒發「 CSR資訊揭露獎」予中興電工、華榮電線電纜、 太平洋電線電纜及台達電子等共4家績優供應商；另頒贈「 CDP碳揭露獎」予華電聯網，肯定其在碳資訊揭露上的傑出表現。

此外，中華電信長期重視氣候變遷及碳管理，於今(2019) 年導入及完成兩大國際環境標準「ISO 14046水足跡標準」及「ISO 14067碳足跡標準」，今天大會由鮑柏宇總監代表SGS- Taiwan 頒發查證聲明書予中華電信， 宣告中華電信為業界第一家同時取得雙項國際環境標準的電信業者， 戮力實踐環境永續理念。

面對國際趨勢和產業環境的變動， 交流會除特別邀請台北科技大學的施邦築教授講演在氣候變遷風險評 估及防災寶貴經驗，並請今年獲得《金級證書》績優供應商- 中興電工分享推動CSR之經驗。

最後，中華電信宣布將自明(2020)年起加強實施供應商管理， 除將永續認證機制納入供應商評核作業，也會評選「 中華電信永續供應鏈」優質供應商，共同締造產業永續未來，期以「 客戶為中心的價值創造」，攜手達成「智慧生活的領導者、 數位經濟的賦能者」願景！