農家戶口調查一把罩 新北獲分組第1名

新北市獲農委會農糧署頒贈107年度農家戶口抽樣調 查計畫成績優良，未來將持續配合調查作業，以利政策推行。

農委會農糧署為瞭解台灣地區農家戶口結構、 人力就業狀況及生產營運狀況， 並蒐集農牧戶勞動力及農業固定資產變動等資料， 以做為推動農業建設、規劃農業發展計畫之參考。 調查問項總共分為農牧業經營面積、農牧業經營型態與概況、 經營休閒農牧業類型及面積、農牧、 農牧業用設施與農用機具投資改良、農畜產品銷售情形、 戶內人口組成概況等七大面向，新北市境內共計有28個轄區參與調 查計畫，總計調查334戶，本次評比，新北市榮獲乙組第一名。

五股區農友吳進財表示，當時調查員來家中訪問， 因為正值綠竹筍採收時期，所以調查員就和我一起， 在大熱天的筍園裡訪問，除了詳細將調查緣由、 調查項目跟我解釋之外，也很貼心的詢問我身體以及工作的狀況， 態度非常親切，讓我覺得好像交到新朋友一樣。

新北市農業局表示，新北市因耕地面積較為零碎， 平均每農戶耕地面積不到1公頃，且普遍有高齡化的現象，為讓更多 青年人口投入農產業行列，新北市辦理「新農漁民輔導計畫」， 提供農民從生產、銷售到建立品牌，一整套完整輔導方案， 也輔導農民多元種植與有機、友善耕作， 不只營造更豐富且健康的耕作環境，同時也讓消費者吃得更健康。