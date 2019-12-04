台北金融科技展熱鬧登場 富邦證券攤位吸引逾3000人

延續2018台北金融科技展激發之創新能量，今年11/29- 11/30在世貿一館的2019台北金融科技展更是擴大舉辦， 參展攤位倍增到377攤以上， 富邦證券與金控旗下子公司共同參展， 透過本次展覽向國際展示金融科技發展成果。富邦證券表示， 活動當天吸引逾3000人前往該攤位體驗富邦證券的富邦理財悍將 平衡體感遊戲，透過3D動畫呈現的遊戲內容， 讓民眾親身體驗富邦領先券商同業在信託平台提供的智能理財服務， 該「理財悍將2.0」服務，更獲得財資雜誌(The Asset) ESG Corporate Awards 2019最佳創新倡議獎-高度推薦(Innovation Highly Commended Initiative)的肯定。

富邦證券希望透過「理財悍將2.0」的服務， 運用大數據分析客戶屬性推薦適合標的，提供民眾適切的投資組合， 當市場有任何波動時，提供再平衡服務並靈活調整投資組合， 完整守護投資人財富，享受VIP等級的優質服務， 輕鬆達成人生各階段的理財目標。 當天於富邦證券攤位完成理財知識王遊戲， 即可獲得熱騰騰的爆米花一份， 現場體驗富邦理財悍將平衡體感遊戲者，並可獲得限量演唱會手燈， 因此當天攤位人潮摩肩接踵，吸引逾3000位民眾爭相體驗理財悍 將。

本次富邦證券以「理財圓夢有人幫 股票借貸找富邦」的影片，榮獲大會所舉辦的「 金融科技短片人氣王」優勝獎，透過有趣生動的內容， 讓民眾了解借錢不用找錢莊、也不用找高利貸， 只要有股票就能直接線上借現金， 而透過富邦證券不限用途款項借貸，不但最快可於1小時撥款， 最低借款金額一萬元起，就能讓民眾靈活運用資金， 該影片用逗趣的內容，引起社會大眾的共鳴，更獲得超過10萬次的 點閱數。

富邦證券對於金融科技創新的腳步從未停歇， 在金融創新服務領域不斷的投資研發，領先券商同業推出「 富邦理財悍將2.0」智能理財服務平台，為每一個客戶量身打造「 客製化專屬退休金計畫」，智能演算出專屬的目標退休金、 定期定額投資金額以及投資組合，並結合大數據與open data統計數據，依據客戶開始投資的年齡， 逐年智能調整投資組合股債配置比例，達到「股債雙賺」 的穩健理財目標，該服務一舉榮獲財資雜誌(The Asset)最佳創新倡議獎-高度推薦(Innovation Highly Commended Initiative)的肯定。

富邦證券將肩負社會責任， 持續為客戶打造一雲多屏創新金融生活圈， 提供客戶在準備幸福退休、 人生圓夢或為子女財務規劃的財富管理行動方案， 協助客戶為其退休計劃加添保障。