108年臺美生態學校認證表揚 新北綠旗獲獎數全國第一

今(4) 日行政院環境保護署在汐止區金龍國小舉辦108年「 臺美生態學校認證」表揚暨成果發表會，頒給新泰國小臺美生態學校 綠旗認證的最高榮譽，目前全臺灣僅有11所綠旗認證學校， 新北市即有3所，是全台最多綠旗學校的縣市， 至今已累計3所獲得綠旗、7校取得銀牌、7校取得銅牌， 校園生態營造榮獲肯定。

國際生態學校計畫係由環境教育基金會（Foundation for Environmental Education, FEE）所啟動， 國際生態學校計畫執行與認證已遍及全世界60餘國， 是全世界最有權威鼓勵永續學校的認證計畫。活動也由行政院環境保 護署綜計處處長劉宗勇及美國環境保護署國際合作暨部落事務辦公室 主任Mark Kasman共同頒發認證。

綠旗學校新泰國小洪中明校長表示，學校長期推動低碳校園， 學生組成自治組織發展全校的生態課程，以「能源、 學校棲地與永續食物」三大路徑獲得「綠旗認證」殊榮。校園的可食 地景及屋頂農場，都由學生與社區樂齡志工共同維護， 除了協助翻土、除草、栽種蔬果外， 課餘時間也教導小朋友食農相關知識， 更利用學校栽種的蘿蔔及洛神花，製成好吃的蘿蔔干及洛神花醬， 充分展現從土地到餐桌的食農精神，也拉近學校與社區的夥伴關係。

銀牌學校金龍國小則以校園棲地復育及校園節電兩大方案， 建立校園生態環境宣言，在親師生共同努力下， 繪製出在校園中的生物熱點區，今年校園整體用電費更達到下降8. 4%，成效驚人。 銅牌學校崁腳國小則結合在地自然環境及生命教育， 以學校棲地為路徑， 在校園內設立各種生態體驗學習場域及環境教育校本課程， 營造蝴蝶棲地並復育台灣鍬形蟲及兜蟲。另外， 同獲銅牌學校的屈尺國小特別規劃一系列認識大自然的活動， 更營造螢火蟲生態觀察區，每年4~5月舉辦花蟲季系列活動， 讓學生認識生物多樣性，可以盡情觀察魚、鳥類及昆蟲， 感受大自然和諧共處的樂趣。

新北市教育局表示，新北市除了生態學校認證及「 新北市低碳校園標章」外，更辦理增能工作坊， 聚集各校生態學校夥伴到綠旗學校萬里國小取經， 了解生態學校實際運作並互相交流。同時透過環境教育方案、 可食地景巧營造等專案，長期投入資源、 陪伴學校發展具生態特色校本課程。 未來將持續推動更多學校加入臺美生態學校認證計畫， 以學校為中心凝聚在地向心力，共同保護並共享我們的環境。