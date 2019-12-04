美麗島事件40週年　高雄史博館推特展

（台灣英文文新聞／藝文組 台北報導）今年適逢美麗島事件40周年，作為事件發源地城市，高雄市立歷史博物館與國家人權博物館合作，推出「回首來時路－屬於我們的美麗之島」特展，希冀透過展覽，帶領觀眾回溯此一重大事件的歷史脈絡，進而反思台灣民主政治的未來之路。

高雄市政府文化局長林思伶在11月29日的展覽開幕典禮中表示，只要是發生在這片土地上的事實，它就應該留在生活於這片土地的人們心中。

林思伶提及，民主是一種素養，無論40年前或40年後民主的傳承，經過不同階段會有不同的成熟表達，期盼學生來看展後，思考年輕世代如何透過和平的、有貢獻的方式，實現屬於他們世代的民主。

開展當日，策展人靜宜大學教授蘇瑤崇也透過講座與導覽，分享美麗島事件之前與之後，台灣民眾如何爭取民主政治，在付出無數犧牲後終於換來解嚴與民主化成果。

此次特展透過「時代背景」、「衝突爆發」及「美麗島之外」三大展區，結合照片影像、報紙剪報，以及當時黨外雜誌等館藏文物，加上警察頭盔與盾牌等與事件直接相關的物件，向觀眾講述美麗島事件的起承轉合。

美麗島事件或稱高雄事件，發生於1979年12月10日。《美麗島雜誌》社成員為宣傳國際人權日於高雄舉辦遊行活動，隨後爆發嚴重的警民衝突及警方鎮壓；當時中國國民黨威權政府共逮補152人，其中30餘人受一般司法審判及判刑，另有八人受軍法審判，遭判刑12年徒刑至無期徒刑。