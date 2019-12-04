台灣2020總統大選　首場電視政見發表會18日舉行

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中選會副主委陳朝建今(4)日表示，第15任總統選舉候選人將舉辦3場公辦電視政見發表會，首場預定18日晚間7時舉行；另外，20日將舉行一場副總統候選人政見發表會。

中央社引述陳朝建表示，中選會第533次委員會決議總統副總統電視政見發表會舉辦時程，

總統政見發表會方面，

首場在18日（週三）晚間7時舉行，由華視轉播；

第二場為25日（週三）下午2時，中視轉播；

第三場在27日（週五）晚間7時，台視轉播。

副總統政見發表會則在20日（週五）晚間7時，由公視舉辦。

根據中選會委員會會議紀錄，鑒於假日往往為候選人主要競選活動時間，第12任、第13任及第14任總統副總統選舉候選人電視政見發表會均於週一至週五辦理。

因此第15任總統副總統選舉候選人的電視政見發表會辦理日期及時間，依前述原則，安排於週一至週五舉辦。

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會議紀錄表示，這次電視政見發表會除電視直播外，同時在網路直播，影音檔案也會在製播完成後置於中選會網站供民眾收看。

依據總統副總統選舉罷免法第45條第1項規定，總統、副總統選舉，中選會應以公費，在全國性無線電視頻道提供時段，供候選人發表政見，同一組候選人每次時間不得少於30分鐘，受指定之電視台不得拒絕。

另依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。每一候選人於每場電視政見發表會發表政見時間為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪時間10分鐘。

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