【台灣2020大選】不分區立委參選爆炸　聯電宣明智、精神科醫師鄧惠文受矚目

綠黨11月14日提名不分區立委5人。左起為桃園市議員王浩宇、綠黨創黨召集人高成炎、心理醫師鄧惠文、綠黨召集人劉崇顯。中央社 綠黨11月14日提名不分區立委5人。左起為桃園市議員王浩宇、綠黨創黨召集人高成炎、心理醫師鄧惠文、綠黨召集人劉崇顯。中央社

親民黨11月20日公布不分區立委名單，最大亮點是聯電榮譽副董事長宣明智（左）排第3，圖為當天他與親民黨主席宋楚瑜（右2）等人一起受訪。中央... 親民黨11月20日公布不分區立委名單，最大亮點是聯電榮譽副董事長宣明智（左）排第3，圖為當天他與親民黨主席宋楚瑜（右2）等人一起受訪。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）明年2020大選立委選舉，根據中央選舉委員會統計，共有19個政黨完成全國不分區立委登記，一共提出217位參選人名單，登記政黨數量與參選人總數，雙雙創下歷史新高。

聯電榮譽副董事長宣明智，列在親民黨不分區名單第3名，今(4)日他發表公開信指出，政治絕對是最大公益事業，他希望能進入國會，直接提出「對的事」，要求政府去做，為更好的中華民國努力。

中央社報導，宣明智今發表「致好友們的公開信」，信中表示，列入親民黨第10屆立委不分區候選人名單，一時間電話、簡訊湧至，部分老友質疑，他已逾耳順之年，含飴弄孫尚不及，何須淌此混水，參選實在不「明智」。

宣明智表示，關心國事與參與政治是兩回事，只是數十年的旁觀、關心，卻只見政治日趨紊亂、國力每況愈下、下一代沒有未來。他覺得與其推諉，不如採取行動。

宣明智說，廉能的政府會帶給人民幸福，若自己挺身而出，去匯集立院113位立委中有智有志有識的好立委，讓「對的人」鍥而不捨地要求政府做「對的事」，陸續推行好的政策，政治就可福國利民。

此外，宣明智信中提及「0到6歲國家養」、設立「身心障礙保險基金」與恢復獎勵投資條例及員工平均分紅配股制度等，都是「對的事」。

另一方面，綠黨11月14日提名不分區立委5人，並預估至少能當選兩席。在上屆立委選舉時與社會民主黨聯盟，拿下2.5%政黨票，這次綠黨單獨推出不分區立委名單，其中排名第一的精神科醫師鄧惠文，更因婉拒時代力量的不分區立委邀約，備受矚目。

此外台灣維新於11月22日提名2020不分區立委6人，台大名譽教授賀德芬名列第1(如下圖) ，前台南縣長蘇煥智列第6。

喜樂島聯盟也提出6席不分區立委名單，法醫高大成、喜樂島聯盟副主席施正鋒等人入列。

台灣維新11月22日公布2020不分區立委名單，台大名譽教授賀德芬（圖）名列第一。（中央社檔案照片）