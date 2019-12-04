迎聖誕．瘋跨年 宜蘭綠舞飯店好康連發

2019年即將邁入尾聲，宜蘭綠舞觀光飯店為與嘉賓分享歡欣氣氛，即日起至2020/2/27(四)推出「年末暖心．相伴餐遊」專案，於館內蝶舞咖啡廳及舞饌日式料理用餐，雙人同行平日午晚餐享優惠價NT$1,350+10%(原價雙人NT$1,960+10%，約69折)，四人同行再免一成服務費。

另外，即日起至2019/12/26(四)期間，凡透過綠舞官網、電話訂房或持旅展住宿券於平日入住，依房型及人數贈送舞饌日式料理「蘭陽豚豬梅花鍋平日兌換券」乙張(價值NT$480+10%)，數量有限，兌完為止！

而為回饋嘉賓，蝶舞咖啡廳加碼在2019/12/21、12/22、12/28、12/29晚餐餐期，於Buffet餐檯上推出主廚聖誕烤火雞，以多種異國香料醃製入味，慢火烘烤至金黃油亮、肉質鮮嫩多汁的特製聖誕烤火雞，搭配異國特調醬料，香嫩欲滴的口感讓人吮指回味，歡享價NT$980 +10%/位，邀您一同共享節慶喜悅，共渡美好時光。

針對跨年，飯店也推出「綠動新春．舞迎金鼠」跨年住房專案，凡預定2019/12/31(二)當天住宿，即可參加飯店費心安排的精采跨年晚會，當天除了能享用多款主廚特製小點，飯店還隆重邀請到「TSUNAMI火舞團」、宜蘭在地「重擊現實打擊」等豐富表演秀，現場更祭出抽獎活動讓嘉賓們試手氣；倒數完還能抬頭欣賞蘭陽星空景致，清晨早起迎接龜山島曙光美景，齊聚不一樣的跨年夜，快來宜蘭綠舞觀光飯店讓歡樂氣氛陪您一起迎接2020！