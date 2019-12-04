凱撒雙星歡慶兩周年 即日起入住2799元起

2019年即將迎接耶誕佳節的日子到來，位於新板中心特區開幕邁入兩周年的凱撒雙星飯店「板橋凱撒大飯店」及「趣淘漫旅-台北」，將與12月耶誕新年共同歡慶，特別規劃一系列限定優惠住房專案及抽獎活動與每位賓客同慶，有機會即可獲得台北沖繩雙人來回機票。

另外於12月14、15日下午5-7點舉辦微醺BBQ歡樂趴並邀請星光歌手盧學叡、不插電樂團Marvis現場熱唱，限定專案旅客可憑免費兌換劵享用炭烤BBQ組合及熱紅酒或啤酒一杯，一同創造屬於凱撒雙星與你的美好時光，結束後還要續攤的旅客只需步行不到3分鐘，即可到達新北歡樂耶誕城打卡拍網美照、聆聽巨星演唱會玩到最嗨點！

板橋凱撒大飯店12月限定住房專案「迎聖誕X瘋跨年」，推出客房加贈聖誕驚喜禮包及耶誕迎賓特調2杯，入住套房則再享行政酒廊VIP禮遇，每晚4988元起。同時於12/1-12/31期間，凡是國人入住不限專案皆可參加抽獎，有機會抽中台北沖繩雙人來回機票、墾丁凱撒套房住宿劵或是自助餐雙人美饌劵等；另外房客也可享有999元加購價雙人優惠三選一：朋派自助餐廳晚餐2客、行政酒廊Happy Hour 2客、足部深層按摩體驗劵2張。

餐廳優惠部份則是推出12月平日午餐及晚餐限定時段至朋派自助餐廳或家宴中餐廳用餐，每位可免費享用主廚特製美味小龍蝦料理乙份。趣淘漫旅-台北則推出「1216周年慶專案」，即日起至2020/3/31可入住高樓層發現客房，每人1216元起，再享自助早餐買一送一優惠。此外，想成為耶誕城焦點的旅客，可選擇「ㄅ鈴ㄅ鈴過聖誕」專案，每晚2799元起，加贈「耶誕我好閃組合」內含耶誕城網美必備LED閃亮髮箍、螢光指環與燈泡瓶裝精釀生啤，讓你艷壓群”美”。